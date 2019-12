Fognini-Monfils: dove vedere Diriyah Cup in tv e streaming oggi 13 dicembre

Oggi pomeriggio (orario ancora da definire) Fognini-Monfils si sfideranno nel match valevole per la semifinale della Diriyah Cup Tennis Cup, il torneo esibizione che si disputa per la prima volta in Arabia Saudita.

Fognini-Monfils, presentazione del match

Il torneo arabo che si gioca su terra battuta è l’antipasto della stagione che inizierà all’inizio di gennaio (3-12) con la prima edizione dell’Atp Cup e con il torneo di Doha (6-12) valido per il circuito Atp.

Ieri Fabio Fognini e Gael Monfils hanno giocato i loro match di quarti di finale della parte bassa del tabellone dove l’azzurro ha sconfitto l’americano John Isner con il punteggio di 7-6 (4), 6-4 dopo 1 ora e 20 minuti di gioco; mentre il transalpino ha battuto con un doppio 6-3 lo svizzero Wawrinka.

Sulla carta dovrebbe un match equilibrato e dall’esito incerto quello tra i due giocatori; ricordiamo che Monfils ha finito il 2019 alla decima posizione del ranking mondiale con 2530 punti, mentre Fognini alla dodicesima con 2290.

I precedenti complessivi sono otto e che vedono il bilancio in perfetta parità con quattro vittorie per per parte, di seguito tutti gli incontri disputati:

2008: Masters 1000 Madrid, Monfils 6-2, 6-4

2010: Roland Garros, Fognini 2-6, 4-6, 7-5, 6-4, 9-7

2013: Nizza, Monfils 6-2, 7-6 (5)

2013: Umago, Fognini 6-0, 3-6, 7-6 (3)

2014: Masters 1000 Indian Wells, Fognini 6-2, 3-6, 7-5

2014: Roland Garros, Monfils 5-7, 6-2, 6-4, 0-6, 6-2

2015: Masters 1000 Toronto, Monfils 6-3, 6-1

2018: Masters 1000 Roma, Fognini 6-3, 6-1

Il vincente della semifinale odierna, domani giocherà la finale del torneo esibizione contro chi avrà la meglio nella seconda semifinale che si giocherà tra il russo Medvedev e il belga Goffin che negli incontri di ieri hanno sconfitto con facilità rispettivamente il tedesco Struff per 6-3, 6-1 e il francese Pouille per 6-4, 6-2.

Fognini-Monfils, differita tv e streaming

La semifinale della Diriyah Cup Tennis Cup tra Fognini-Monfils (orario da definire), sara visibile in differita tv su Eurosport 2 HD (canale 211 del decoder Sky) e in differita streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.50.

Il match si potrà seguire sempre in streaming anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.

SEGUI FOGNINI-MONFILS, DIRIYAH TENNIS CUP IN DIFFERITA STREAMING SU DAZN

Il torneo potrà essere seguito anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2 HD.