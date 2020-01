Tabellone Atp Adelaide: De Minaur e Auger-Aliassime i favoriti

Da oggi fino a sabato 18 sul cemento di Adelaide si giocherà il torneo Atp 250 (montepremi 548.561 euro) che vedrà al via 28 giocatori con le prime quattro teste di serie De Minaur, Auger-Aliassime, Rublev e Carreno Busta che partiranno dal secondo turno grazie al bye a disposizione.

Atp Adelaide, presentazione del tabellone

Nella parte alta del seeding sono presenti il tennista di casa De Minaur testa di serie numero 1 e lo spagnolo Carreno Busta numero 3: il primo incontrerà il vincente del match Ramos-Vinolas-Thompson, mentre il secondo con chi avrà la meglio nel derby francese tra Chardy-Simon che si prospetta molto interessante.

In questa porzione di tabellone ci sono anche il cileno Garin (numero 6) che affronterà il sudafricano Harris proveniente dalle qualificazioni e lo statunitense Opelka (numero 8) che se la vedrà contro l’uruguaiano Cuevas.

Nella parte bassa invece il russo Rublev (numero 3) aspetterà tra Querrey-Barrere con quest’ultimo entrato in tabellone attraverso le qualificazioni, mentre la numero 2, il canadese Auger-Aliassime, comincerà la sua avventura australiana contro il vincente tra la wild card Duckworth e il qualificato Delbonis.

Da questa stessa parte presenti anche l’americano Fritz (numero 5) che giocherà contro l’emergente kazako Bublik, mentre il tedesco Struff (numero 7) sfiderà con chi avrò la meglio tra il francese Herbert e l’australiano Bolt.

Atp Adelaide, tabellone completo

(1) De Minaur bye

Ramos-Vinolas vs Thompson

Bedene vs Q

Cuevas vs (8) Opelka

(4) Carreno Busta bye

Simon vs Chardy

(WC) Popyrin vs Djere

Q vs (6) Garin

(5) Fritz vs Bublik

Londero vs Evans

Querrey vs Q

(3) Rublev bye

(7) Struff vs Verdasco

Herbert vs (WC) Bolt

Q vs (WC) Duckworth

(2) Auger-Aliassime bye