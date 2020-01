Tabellone Atp Doha: Wawrinka e Rublev guidano il seeding, al via gli azzurri Sonego e Cecchinato

Il circuito Atp sta per aprire i battenti in questo 2020 e lo farà con il torneo 250 di Doha (montepremi 1.313.015 euro) dove da oggi fino a sabato 11 gennaio si giocherà sul cemento del Khalifa International Tennis and Squash.

Al via ci saranno 28 giocatori con le prime quattro teste di serie Wawrinka, Rublev, Raonic e Tsonga che cominceranno il loro percorso dal secondo turno grazie al bye che avranno a disposizione.

Atp Doha, presentazione del tabellone

Lo svizzero Wawrinka testa di serie numero uno aspetterà il vincente che uscirà nel derby francese tra Chardy-Barrere, mentre nei possibili quarti potrebbe trovarsi di fronte un altro transalpino, ovvero Mannarino numero sette del seeding. Nella parte alta ci sarà anche il canadese Raonic che giocherà contro chi avrà la meglio tra Moutet-Sandgren, mentre nei quarti il teorico avversario potrebbe essere il britannico Edmund (testa di serie numero sei), da segnalare anche il derby spagnolo Verdasco-Andujar.

Nella parte bassa il russo Rublev seconda testa di serie, esordirà contro il vincente di Jaziri-Kukushkin e nella sua porzione di tabellone potrebbe incontrare nei quarti un azzurro: Sonego al primo turno se la vedrà contro il serbo Djere, mentre Cecchinato avrà di fronte il francese Herbert e se dovessero vincere si incontrerebbero agli ottavi di finale per il più classico dei derby. Il francese Tsonga (numero tre) inizierà la sua avventura qatariota contro il vincente del match tra Kecmanovic-Thompson, mentre ai quarti potrebbe trovarsi di fronte lo statunitense Tiafoe (numero otto) che esordirà contro Fucsovics.

Nella scorsa stagione il torneo lo vinse lo spagnolo Bautista Augut che in finale vinse contro il ceco Berdich per 6-4, 3-6, 6-3.

Atp Doha, tabellone completo

(1) Wawrinka – Bye

Chardy – (Q) Barrere

(Q) M.Ymer – Bedene

Bublik – (7) Mannarino

(4) Raonic – Bye

(Q) Moutet – Sandgren

Verdasco – Andujar

(6) Edmund – Krajinovic

(8) Tiafoe – (Q) Fucsovics

Ilkel – Berankis

Kecmanovic – Thompson

(3) Tsonga – Bye

(5) Djere – Sonego

Herbert – Cecchinato

Jaziri – Kukushkin

(2) Rublev – Bye