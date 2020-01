Thiem-Zverev: dove vedere in diretta tv e streaming la semifinale degli Australian Open

SEMIFINALE AUSTRALIAN OPEN TRA THIEM E ZVEREV IL 31 GENNAIO

Il 31 gennaio non prima delle ore 9:30 italiane (19:30 locali) si sfideranno, nella seconda semifinale, sul cemento della Rod Laver Arena di Melbourne, Dominic Thiem e Alexander Zverev. Il vincente affronterà in finale Djokovic, che ha battuto Federer per 3 a 0, ed è il favorito per la vittoria finale del primo Grande Slam della stagione. Thiem e Zverev si sono affrontati precedentemente quattro volte, 3 vittorie Thiem e una sola per Zverev, e l’ultima volta è stato a Londra alle ATP Finals in semifinale, dove ha avuto la meglio l’austriaco vincendo per 2 a 0 (7-5, 6-3). Thiem però questa volta trova uno Zverev un pò diverso da quello visto nella scorsa stagione, uno Zverev rinato, infatti Zverev fino ad ora ha perso solo un set e vinto tutti gli altri match per 3 a 0. Sia Thiem che Zverev arrivano a questo match in fiducia, l’austriaco ha battuto Rafa Nadal per 3 a 1 (7-6, 7-6, 4-6, 7-6) in un match in cui nessuno avrebbe scommesso una lira sulla sua vittoria mentre Zverev ha vinto in rimonta contro Wawrinka per 3 a 1 (1-6,6-3, 6-4, 6-2) dopo aver perso il primo set per 6 a 1.

Thiem fino ad ora ha incontrato :

Mannarino al primo turno ed ha vinto 3 a 0 (6-3, 7-5, 6-2);

Bolt al secondo turno, dove ha sofferto ma ha portato a casa il match per 3 a 2 (6-2, 5-7, 5-7, 6-1, 6-2);

Fritz al terzo turno, dove ha vinto per 3 a 1 (6-2, 6-4, 6-7, 6-4);

Monfils agli ottavi ed ha vinto per 3 a 0 (6-2, 6-4, 6-4);

Nadal nell’ultimo match, ovvero ai quarti, dove si è imposto a sorpresa per 3 a 1 (7-6, 7-6, 4-6, 7-6).

Zverev invece fino ad ora ha incontrato:

Cecchinato al primo turno, dove il tedesco si è imposto 3 a 0 (6-4, 7-6, 6-3);

Gerasimov al secondo turno in un match combattuto ma vinto dal tedesco per 3 a 0 (7-6, 6-4, 7-5);

Verdasco al terzo turno, dove ha vinto agevolmente per 3 a 0 (6-2, 6-2, 6-4);

Rublev agli ottavi, in un match che doveva essere combattuto ma il tedesco l’ha portato a casa per 3 a 0 (6-4, 6-4, 6-4);

Wawrinka nell’ultimo match, ovvero ai quarti, dove ha vinto in rimonta per 3 a 1(1-6, 6-3, 6-4, 6-2).

Thiem – Zverev, diretta tv e streaming

La seconda semifinale degli Australian Open sarà visibile in diretta tv su Eurosport HD e in diretta streaming su Eurosport Player.