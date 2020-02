ATP Dubai: Djokovic annulla 3 match point e vola in finale

MONFILS SFIORA L’IMPRESA MA DJOKOVIC VINCE IN RIMONTA E VOLA IN FINALE

Nella semifinale dell’ATP 500 di Dubai ( cemento, $2.794.840) Gael Monfils sfiora l’impresa giocando un super primo set, ma sul più bello nel tie break si fa annullare tre match point consecutivi e poi subisce la rimonta da un Novak Djokovic che infligge al francese la 17esima sconfitta in carriera su 17 incroci tra i due.

La finale dell’ATP 500 di Dubai sarà tra Novak Djokovic, numero uno del ranking, e Stefanos Tsitsipas, numero sei del ranking. Il serbo raggiunge il greco all’ultimo atto del torneo superando in tre set il francese Gael Monfils in un match complicato durato due ore e mezza e dove sono tante le energie consumate da Nole, che dovrà recuperare in fretta la forma migliore per provare a battere un temibile Stefanos Tsitsipas.

IL MATCH

Nel primo set, Nole parte male e si ritrova già nel primo game ad annullare una palla break al francese. Nel terzo game del set, secondo in battuta per il serbo, Monfils dopo essersi visto annullare un altra palla break, riesce sul terzo tentativo a strappare il servizio. Tutto fila liscio per il francese che al settimo game, sul servizio del serbo si ritrova avanti 40-15 e ai vantaggi riesce a strappare per la seconda volta il servizio e si ritrova sul 5 a 2 e servizio. Il francese chiuderà il set per 6 a 2. Identica storia nell’inizio del secondo set, il francese riesce a strappare il servizio al francese nel terzo game proprio come nel primo set, ma questa volta dopo tre game arriva il contro break del serbo. Il set continua in equilibrio fino al tie break, equilibrato si ma, con ben 11 mini break. Il francese si ritrova avanti 6-3 ed ha la possibilità di chiudere l’incontro ma il serbo non molla e riesce ad annullare tutti e tre i match point e vince il tie break per 10 a 8. Nel terzo set il francese subisce mentalmente la rimonta e dopo aver vinto il primo game, perde i restanti game per 6 a 1.