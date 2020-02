Fognini-Evans: dove vedere in tv e streaming Atp Dubai oggi 25 febbraio

Oggi non prima delle ore 13 al The Avation Club Tennis Centre di Dubai, Fognini-Evans scenderanno in campo per il match di primo turno del torneo Atp 500.

Fognini-Evans, presentazione del match

Il tennista azzurro testa di serie numero 4 del seeding, che aveva cominciato bene la stagione con il quarto turno agli Australian Open, due settimane fa al torneo di Rotterdam è stato eliminato al primo turno da testa di serie numero cinque, perdendo con un doppio 6-3 dal russo Khachanov. Fabio Fognini è arrivato a Dubai non nelle migliori condizioni fisiche per dei problemi alla gamba, queste sono le sue parole alla vigilia del match: “E’ la mia prima volta qui, perciò sono felice. Non ero neanche mai stato a Dubai, solo quando ho dovuto fare scalo per l’Australia ma vedo che le condizioni sono ottime. Se devo essere onesto, sto lavorando sul mio tennis. Arrivo da un infortunio, quindi spero di essere pronto per la mia prima partita. Al momento, sta andando tutto bene“.

L’avversario odierno, il britannico Daniel Evans numero 37 del ranking mondiale, è sempre molto pericoloso da affrontare soprattutto sul veloce dove in questo inizio di stagione si è comportato abbastanza bene con i quarti di finale ottenuti ai tornei di Adelaide e Rotterdam dove è stato sconfitto rispettivamente dal russo Rublev e il francese Monfils. Meno bene a Melbourne dove è uscito al secondo turno a contro il giapponese Nishioka.

Quello di oggi sarà il primo confronto diretto tra i due giocatori e chi avrà la meglio incontrerà al secondo turno il vincente del match tra il francese Herbert e il nipponico Nishioka, in programma nel pomeriggio odierno sul campo 3.

Fognini-Evans, diretta tv e streaming

Il match di primo turno del torneo Atp di Dubai tra Fognini-Evans sarà visibile sul canale SuperTennis (canale numero 224 del decoder Sky e 64 del digitale terrestre), ma per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

Ricordiamo che questo incontro sarà il secondo in ordine cronologico sul campo principale dopo quello tra Cilic-Paire Bedene e comunque non comincerà prima delle ore 13.