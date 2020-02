Fognini-Khachanov: dove vedere in tv e streaming Atp Rotterdam, oggi 11 febbraio

Oggi non prima delle ore 12.30 sul campo principale dell’Arena Ahoy di Rotterdam, Fognini-Khachanov si affronteranno nel primo turno del torneo olandese valido per il circuito Atp.

Fognini-Khachanov, presentazione del match

Quello odierno sarà un match molto interessante tra l’azzurro e il russo rispettivamente numero undici e diciassette del ranking Atp con il tennista ligure testa di serie numero cinque e che vuole confermare l’ottimo Australian Open disputato con il raggiungimento degli ottavi di finale dove è stato sconfitto in quattro set dallo statunitense Sandgren. Oggi se vorrà vincere contro il suo avversario dovrà giocare al massimo perchè Khachanov sul veloce è sempre un avversario ostico da battere come dimostrato a Melbourne quando al terzo turno l’australiano Kyrgios per vincere ha dovuto sfoggiare un grande match terminato al tie break del quinto set (10-8 il punteggio finale).

Curiosamente i due tennisti si sono incontrati ieri pomeriggio nel primo turno del doppio dove Khachanov, insieme al suo connazionale Rublev, è uscito sconfitto, con Fognini che ha avuto la meglio insieme al suo compagno olandese Robin Haase con un doppio 7-6.

I precedenti nel singolare sono solo due giocati entrambi lo scorso anno: il primo vinto dal russo nei quarti di finale del torneo di Pechino (4 ottobre) con il risultato di 3-6, 6-3, 6-1, il secondo invece dall’azzurro disputato negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai (10 ottobre) per 6-3, 7-5.

Prima di presentare le informazioni sulla diretta tv del match, ricordiamo che è possibile seguire il live di Fognini-Khachanov in tempo reale su SuperNews (questo è il link da cliccare).

Fognini-Khachanov, diretta tv e streaming

Il match di primo turno Fognini-Khachanov sarà visibile sul canale SuperTennis (canale numero 224 del decoder Sky e 64 del digitale terrestre); per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

Ricordiamo che il match è il secondo in ordine cronologico e comincerà alla fine dell’incontro tra il canadese Auger-Aliassime e il tedesco Struff, ma comunque non prima delle ore 12.30.