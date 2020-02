Tabellone Atp Buenos Aires: Schwartzman il favorito, presenti Sonego e Cecchinato

Da oggi fino a domenica 16 febbraio sulla terra rossa outdoor di Buenos Aires si disputerà il torneo Atp 250 (558.195 euro) dove ci saranno al via 28 giocatori con le prime quattro teste di serie Schwartzman, Pella, Lajovic e Coric che cominceranno dal secondo turno (ottavi di finale) grazie al bye a disposizione. Purtroppo la pochi giorni prima dell’inizio si sono registrati i forfait di Thiem e Berrettini che hanno deciso di non giocare per motivi fisici.

Atp Buenos Aires, presentazione del tabellone

Nella parte alta del seeding il tennista di casa numero uno del seeding Schwartzman, esordirà contro il vincente del match tra Delbonis-Dellien, mentre il numero quattro Coric aspetta uno tra Munar-Monteiro; in questa porzione di tabellone è presente anche l’azzurro Sonego che avrà di fronte l’ostico uruguaiano Cuevas, che la scorsa settimana è uscito ai quarti di finale del torneo di Cordoba sconfitto da Garin che questa settimana giocherà contro la wild card Acosta al primo turno.

Nella parte bassa invece l’altro argentina Pella testa di serie numero due, comincerà il suo percorso contro il vincente Martin-Bagnis con quest’ultimo proveniente dalle qualificazioni; per Lajovic (numero tre) invece l’avversario uscirà dal derby spagnolo che disputeranno Verdasco-Portero. Anche qui sarà presente un tennista italiano, ovvero Cecchinato, che esordirà al primo turno contro l’iberico Carballes Baena, avversario sempre ostico sulla terra. Ricordiamo che proprio Cecchinato è il campione uscente del torneo argentino, visto che nella finale giocata dodici mesi fa vinse nettamente contro Schwartzman per 6-2, 6-1.

Atp Buenos Aires, tabellone completo

(1) Schwartzman vs bye

Delbonis vs Dellien

Sonego vs Cuevas

(WC) Mayer vs (7) Ramos-Vinolas

(4) Coric vs bye

Munar vs Monteiro

Moutet vs (Q)

(WC) Acosta vs (5) Garin

(8) Ruud vs Andujar

Cecchinato vs Carballes Baena

Verdasco vs (Q)

Bye vs (3) Lajovic

(6) Djere vs (WC) Cerundolo

(Q) vs Londero

(SE) Martin vs (Q)

Bye vs (2) Pella

Ricordiamo che il torneo Atp di Buenos Aires sarà visibile fino a venerdì sia su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder Sky e 112 o 382 del digitale terrestre) sia su Sky Sport Arena (canale 204 di Sky), mentre quest’ultimo sarà l’unico canale di riferimento sabato e domenica per semifinali e finale.

Un’alta modalità di seguire il torneo argentino sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’abbonamento.