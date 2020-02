Tabellone Atp Rio de Janeiro: Thiem il favorito, quattro azzurri al via

Da oggi fino a domenica 23 febbraio sulla terra rossa del Jockey Club Brasileiro si disputerà il torneo Atp 500 di Rio de Janeiro (montepremi 1.624.900 euro) che vedrà al via 32 giocatori con quattro azzurri al via, ovvero Cecchinato, Sonego, Caruso e Mager con quest’ultimo entrato in tabellone attraverso le qualificazioni.

Atp Rio de Janeiro, presentazione del tabellone

Nella parte alta del seeding è l’austriaco Thiem la testa di serie numero uno e grande favorito della vittoria finale, il tennista viennese torna a giocare dopo la finale persa agli Australian Open contro Djokovic al quinto set. Il suo avversario di primo turno è il brasiliano Rodrigues Alves numero 170 del mondo e presente grazie ad una wild card. L’altra testa di serie potenzialmente pericolosa è la numero 4 che porta il nome di Pella con l’argentino che esordirà contro un altro tennista di casa, ossia Monteiro; in questa porzione di seeding è presente il primo dei tre azzurri con Caruso opposto allo spagnolo Munar, avversario molto pericoloso sul rosso, mentre Mager se la vedrà contro il norvegese Ruud che ieri ha vinto il torneo di Buenos Aires battendo in finale per 6-1, 6-4 il portoghese J.Sousa.

Molto interessanti gli incontri che vedranno opposti Verdasco-Cuevas e Djere-Andujar.

Nella parte bassa invece sono posizionati le teste di serie numero due e tre Lajovic e Garin che cominceranno il loro torneo rispettivamente contro l’altro azzurro Cecchinato e lo slovacco Martin, mentre Sonego se la vedrà contro l’argentino L.Mayer altro osso duro da battere. Match da seguire sono senza dubbio quelli tra Carballes Baena-Delbonis e Coric-Londero.

Nell’edizione della scorsa stagione a trionfare fu il serbo Djere (primo titolo in carriera) che nell’ultimo atto ebbe la meglio sul canadese Auger-Aliassime per 6-3, 7-5.

Atp Rio de Janeiro, tabellone completo

(1) Thiem vs Rodrigues Alves

Munar vs Caruso

(Q) Domingues vs Sousa

(Q) Mager vs (8) Ruud

(4) Pella vs Monteiro

Verdasco vs Cuevas

(Q) Martinez Portero vs Dellien

Andujar vs (6) Djere

(7) Ramos-Vinolas vs Alcaraz Garfia

Moutet vs (Q) Coria

Carballes Baena vs Delbonis

Martin vs (3) Garin

(5) Coric vs Londero

Davidovich Fokina vs Seyboth Wild

Mayer vs Sonego

Cecchinato vs (2) Lajovic

Ricordiamo che il torneo Atp di Rio de Janeiro sarà visibile sul canale in chiaro Supertennis (canale 224 del decoder Sky, 64 del digitale terrestre) che trasmetterà tutto il torneo dal primo all’ultimo giorno; per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire il torneo brasiliano in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.