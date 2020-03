Pochi minuti fa a Londra sono stati sorteggiati i sei gironi della fase finale della Coppa Davis dove è presente anche l’Italia del capitano Corrado Barazzutti, vediamo come sono composti i gironi della manifestazione che si terrà alla Caja Magica di Madrid dal 23 al 29 novembre.

Fase finale Coppa Davis, le avversarie degli azzurri

La nostra nazionale, che nella scorsa stagione è stata eliminata da Canada e Stati Uniti, ha curiosamente pescato un’altra volta la squadra a stelle e strisce che tra le sei nazionali inserite nella prima fascia era sicuramente la più abbordabile, mentre l’altra formazione che incontreremo sarà la Colombia che nell’ultima edizione era arrivata ultima nel girone dietro ad Australia e Belgio. Dunque sorteggio non impossibile anche se bisognerà vedere come i nostri tennisti arriveranno a fine stagione, che ricordiamo ha già visto la cancellazione di parecchi tornei primaverili per l’emergenza Coronavirus.

Per quanto riguarda nazionale sudamericana bisognerà fare attenzione soprattutto al doppio formato da Cabal-Farah coppia ben assortita e molto forte, basti pensare che nel 2019 i due sono riusciti a conquistare sia Wimbledon che Flushing Meadows. i singolaristi migliori sono Daniel Elahi Galan e Alejandro Gonzalez attualmente numero 148 e 434 del ranking Atp e quindi sulla carta molto abbordabili.

Per gli Stati Uniti teoricamente dovrebbero far giocare Opelka e Fritz, le nuove leva del tennis statunitense, mentre per il doppio tenendo conto dell’ultima edizione ci dovrebbero essere Querrey e Sock, senza dimenticare anche Isner anche se la carta d’identità per questi tre comincia ad essere non poco di conto. Se l’Italia riuscisse a vincere il suo raggruppamento nei quarti di finale incontrerebbe la prima del girone D formato da Croazia, Australia e Ungheria.

La Spagna detentrice della manifestazione se la vedrà con Russia ed Ecuador, mentre il Canada finalista se la vedrà contro Kazikastan e Svezia. Di seguito tutti e sei i gironi dove ricordiamo che le vincenti di ciascun gruppo e le due migliori seconde, accedono ai quarti di finale. Tutta la fase finale della Coppa Davis prevede due singolari e un doppio con i match al meglio dei tre set.

Fase finale Coppa Davis, i sei gironi

GRUPPO A Spagna, Russia, Ecuador

GRUPPO B Canada, Kazakistan, Svezia

GRUPPO C Francia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca

GRUPPO D Croazia, Australia, Ungheria

GRUPPO E Stati Uniti, Italia, Colombia

GRUPPO F Serbia, Germania, Austria

Quarti di finale

Vincitrice Gruppo A-Una migliore seconda

Vincitrice Gruppo C-Vincitrice Gruppo F

Vincitrice Gruppo D-Vincitrice Gruppo E

Vincitrice Gruppo B-Una migliore seconda