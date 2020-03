Giorgi-Cornet: dove vedere in tv e streaming Wta Lione, oggi 4 marzo

Oggi non prima delle ore 13.15 al Palais des Sports de Gerland, Giorgi-Cornet si sfideranno per gli ottavi d finale del torneo Wta di Lione che si gioca sul cemento indoor.

Giorgi-Cornet, presentazione del match

Camila Giorgi, che lunedì scorso è riuscita a riconquistare la Top 100 della classifica mondiale (attualmente è in 94^ posizione), dovrà cercare quell’acuto che da troppo tempo gli manca e oggi contro la transalpina potrebbe essere la volta buona. Ricordiamo che la giocatrice marchigiana in questo inizio di stagione è stata eliminata al terzo turno degli Australian Open sconfitta dalla tedesca Kerber in tre set, mentre successivamente a Dubai e in Qatar non è riuscita nemmeno a passare le qualificazioni non entrando così nel tabellone principale.

Qui a Lione, entrata direttamente nel seeding principale, al primo turno ha sconfitto abbastanza agevolmente la bielorussa Vera Lapko per 6-3, 6-4 anche se la sua avversaria, numero 378 del mondo, non è stato di certo un test probante.

Sicuramente lo sarà di più quest’oggi la francese Alize Cornet quarta testa di serie del torneo francese e numero 58 del ranking mondiale; anche lei ha avuto un inizio 2020 non molto positivo con le eliminazioni al secondo turno di Melbourne e San Pietroburgo rispettivamente per mano della croata Donna Vekic e della greca Maria Sakkari; la tennista classe ’90 nata a Nizza al primo turno ha sconfitto 7-5, 6-0 la tedesca Antonia Lottner proveniente dalle qualificazioni.

Sulla carta dovrebbe essere un match equilibrato con le due giocatrici che si conoscono bene avendo giocato contro cinque volte con l’azzurra che dopo aver perso i primi due incontri è riuscita a vincere gli ultime tre anche se l’ultimo si è disputato al primo turno di Wimbledon 2017. La vincente del match odierno, venerdì 6 marzo incontrerà chi avrà la meglio nell’altro ottavo di finale che vedrà sfidarsi la russa Dar’ja Kasatkina e la romena Irina Maria Bara, con quest’ultima proveniente dalle qualificazioni.

Giorgi-Cornet, diretta tv e streaming

Il match di ottavi di finale tra Giorgi-Cornet sarà visibile sul canale SuperTennis (canale numero 224 del decoder Sky e 64 del digitale terrestre), ma per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.



Ricordiamo che il match è il secondo in ordine cronologico sul campo principale e comincerà alla fine dell’incontro Tomova-Van Uytvanck (inizio ore 12) e comunque non si comincerà a giocare prima delle ore 13.15.