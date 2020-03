Kasatkina-Giorgi : dove vedere il match in diretta TV e streaming

L’italiana Camila Giorgi, classe 1991 di Macerata, si giocherà i quarti di finale del circuito WTA di Lione (Francia) con la russa Daria Kasatkina. Camila è 94esima nel ranking WTA, mentre Daria 73esima.

La tennista marchigiana è arrivata a questo punto battendo ai sedicesimi la bielorussia Lapko con un facile 2-0 (6-3; 6-4). Agli ottavi ha invece incrociato l’ostica Cornet, tennista francese numero 58 ranking, battendola in rimonta 2-1 (4-6; 7-6 al tie brek 7-5, 6-2). Per quanto riguarda invece la Kasatkina il cammino verso i quarti è stato meno ostico, incontrando ai sedicesimi la francese Parmentier, mentre agli ottavi la rumena Bara Irina. L’avversaria della vincente di questo match si scoprirà con l’altro quarto di finale, vale a dire Kuzmova contro Friedsam/Mladenovic. Non si conosce l’avversaria della Kuzmova, proprio perchè non si è ancora giocato il loro ottavo di finale.

La Kasatkina e la Giorgi non si sono mai incontrate prima di ora a giocare una partita.

Dove vedere la partita?

L’orario del match non è stato ancora stabilito, però presumibilmente si giocherà domani 6 Marzo nella mattinata, aspettando la fine dei quarti di finale che vengono prima di questo. Sarà possibile vedere la partita su SuperTennis, canale 54 del digitale terrestre, 224 di Sky e 30 di Tivùsat. Si potrà seguire gratuitamente anche sul sito online di Supertennis