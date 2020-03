Oggi alle ore 17 (le 16 locali) a Londra verrà effettuato il sorteggio della fase finale della Coppa Davis che si disputerà come nella scorsa stagione, alla Caja Magica di Madrid dal 23 al 29 novembre 2020. Tra le diciotto nazionali partecipanti ci sarà anche l’Italia del capitano Corrado Barazzutti che la scorsa settimana ha sconfitto a Cagliari con un perentorio 4-0 la Corea del Sud.

Spagna e Canada rispettivamente vincitrice finalista della passata edizione saranno testa di serie numero uno e due, mentre le altre quattro posizioni sono state definite in base al ranking della Coppa Davis: Francia, Croazia, Stati Uniti e

Serbia. Gli azzurri saranno inseriti in seconda fascia insieme a Russia, Germania, Gran Bretagna, Australia e Kazakistan, tutte avversaria che dunque non potrà incontrare nel girone.

Ricordiamo che le diciotto squadre, vengono divise in sei gruppi da tre dove le vincenti di ciascun gruppo e più le due migliori seconde, accedono ai quarti di finale con tabellone ad eliminazione diretta, e ovviamente in ciascun raggruppamento verrà inserita una nazionale presente in prima fascia, una in seconda e una in terza.

Sorteggio Coppa Davis, le tre fasce per il sorteggio

(Il numero tra parentesi indica la classifica nel ranking di Coppa Davis pubblicato lunedì 9 marzo)

Fascia 1

Spagna (3 – campione 2019)

Canada (6 – finalista 2019)

Francia (1)

Croazia (2)

Stati Uniti (5)

Serbia (7)

Fascia 2

Germania (8)

Italia (9)

Gran Bretagna (10)

Australia (11)

Kazakistan (12)

Russia (13)

Fascia 3

Svezia (14)

Austria (15)

Repubblica Ceca (17)

Colombia (18)

Ungheria (23)

Ecuador (24)