Tabellone Wta Lione: Kenin e Mladenovic le prime due del seeding, al via Camila Giorgi

Da oggi fino a domenica 8 marzo sul cemento indoor di Lione (Francia) si disputerà il torneo Wta (montepremi 275 mila dollari) che vedrà al via 32 giocatrici e otto teste di serie; per l’Italia presente Camila Giorgi.

Wta Lione, presentazione del tabellone

Nella parte alta del tabellone ci sono le teste di serie numero uno e tre, ovvero Kenin e Garcia, con la statunitense vincitrice degli Australian Open 2020 che esordirà contro la russa Diatchenko, mentre la francese avrà in dote la belga Minnen; attenzioni alle outsider Van Uytvanck (numero cinque del seeding) con la belga che giocherà contro la polacca Kawa e alla svizzera Teichmann (numero sei) che giocherà contro la francese Burel (wild card)

Nella parte bassa invece presenti le transalpine Mladenovic e Cornet rispettivamente teste di serie numero due e quattro: la prima scenderà in campo contro la connazionale Paquet (wild card), mentre la seconda contro la tedesca Lottner proveniente dalle qualificazioni. Attenzione alla russa Kasatkina (numero sette e presente in Francia grazie ad una wild card) che comincerà il suo percorso contro la francese Parmentier, e alla slovacca Kuzmova (numero otto) opposta alla spagnola Badosa Gibert.

Al via anche l’azzurra Camila Giorgi che al primo turno se la vedrà contro la bielorussa Lapko semifinalista la scorsa settimana al Futures ITF Francia 05A, ma attualmente solo numero 378 del ranking Wta. Se la tennista marchigiana dovesse vincere al secondo turno incontrerebbe la vincente del match Cornet-Lottner.

Wta Lione, tabellone completo

(1) Kenin vs Diatchenko

Hon vs (Q) Cristian

Minella vs Dodin

(WC) Burel vs (6) Teichmann

(3) Garcia vs Minnen

(Q) Kostjuk vs Bonaventure

Tomova vs (Q) Frech

Kawa vs (5) Van Uytvanck

(7/WC) Kasatkina vs Parmentier

Babos vs (Q) Bara

Lapko vs Giorgi

(Q) Lottner vs (4) Cornet

(8) Kuzmova vs Badosa

Bogdan vs Martincova

Friedsam vs (Q) Komardina

(WC) Paquet vs (2) Mladenovic

Wta Lione, dove seguire il torneo

Il torneo Wta di Lione sarà visibile sul canale in chiaro Supertennis (canale 224 del decoder Sky, 64 del digitale terrestre) che trasmetterà tutto il torneo dal primo all’ultimo giorno; per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire il torneo brasiliano in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.