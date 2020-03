Tennis, Indian Wells: ecco tutte le precauzioni contro il Corovinarus

Da giovedì 12 marzo sui campi in cemento del Tennis Garden di Indian Wells (California) andrà in scena il primo Masters 1000 stagionale che purtroppo sarà condizionato dall’emergenza Coronavirus che sta attanagliando gran parte del mondo da parecchi giorni.

Per ora il torneo è confermato ma la direzione del torneo in maniera molto intelligente ha deciso di permettere alle persone che avessero già acquistato il biglietto per assistere alle partite di ottenere il rimborso del 100% in caso di ripensamento o in seconda battuta di scambiare il biglietto in loro possesso con un credito per l’acquisto di tagliandi per l’edizione del prossimo anno.

Indian Wells, precauzioni da rispettare

Oltre a questo gli organizzatori hanno pubblicato ufficialmente un comunicato con tutte le precauzioni da adottare per prevenire il pericoloso contagio a cominciare dall’aumento delle postazioni per igienizzare le mani. I raccattapalle avranno l’obbligo di indossare i guanti e soprattutto non potranno toccare gli asciugamani dei tennisti che se vorranno asciugarsi tra un punto e l’altro dovranno fare tutto da soli e presumibilmente non si vedranno più giocatori che ad ogni punto si fanno passare l’asciugamano, visto che il loro oggetto prezioso sarà posto su una sedia a fondo campo; i raccattapalle inoltre non potranno nemmeno passare le bottigliette d’acqua e bevande varie.

Gli stessi tennisti avranno il divieto di distribuire i loro gadget a fine match, di dare il cinque ai loro fan e non potranno accettare qualunque tipo di pennarello per firmare gli autografi, inoltre gli spettatori che avranno problemi durante gli incontri manifestando i sintomi del Covid-19, avranno a disposizione gli ospedali locali che staranno in contatto costante con gli addetti ai lavori del torneo californiano.

Inoltre alla fine dei match ma anche degli allenamenti, sarà vietato il lancio di asciugamani, magliette, pantaloncini fascette, polsini e di qualsiasi oggetto agli spettatori; mentre non sarà possibile per i bambini, entrare in campo mano nella mano con i giocatori.

Ricordiamo che il sorteggio del tabellone principale del torneo di Indian Wells si svolgerà martedì 10 marzo alle ore 23.55 (le 14.55 locali).