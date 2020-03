Tennis: l’Atp sospende ufficialmente la stagione fino al 7 giugno

L’Atp, l’associazione che riunisce i giocatori professionisti di tennis, nel pomeriggio di ieri ha confermato la sospensione di tutti i tornei fino al 7 giugno (per il momento) a causa dell’emergenza Coronavirus che sta flagellando quasi tutto il mondo. Questa notizia in realtà era già nell’aria visto che martedì il Roland Garros aveva ufficialmente spostato il torneo previsto per il 24 maggio (fino al 7 giugno) al 20 settembre (finale il 4 ottobre). Dunque dopo i mesi di marzo e aprile salta anche tutto il mese di maggio, praticamente tutta la stagione sulla terra battuta e dopo il Masters 1000 di Montecarlo tocca anche a quelli di Madrid e Roma, ma mentre per il torneo spagnolo la cancellazione è definitiva, per gli Internazionali d’Italia, la Federtennis Italiana vorrebbe cercarlo di inserire in seguito, anche se la collocazione entro la fine della stagione 2020 sembra molto complicata.

Ad oggi la data per tornare sui campi dovrebbe essere quella di lunedì 8 giugno, ma il condizionale mai come questa volta è d’obbligo vista la situazione ancora molto critica del Covid-19; quel giorno inizierebbe la stagione erbivora con i tornei di Stoccarda e s-Hertogenbosch (Olanda) ma qui ovviamente bisognerà aspettare la primavera inoltrata per sapere se si potrà giocare.

Notizia importante è quella che il ranking Atp rimarrà congelato fino al 7 giugno e quindi tutti i punti conquistati dai giocatori nella stagione scorsa non verranno scalati, soprattutto per la regolarità della classifica mondiale che altrimenti sarebbe stata falsata, basti pensare l’esempio del nostro Fabio Fognini che avrebbe perso i mille punti conquistati l’anno scorso nel Masters 1000 di Montecarlo e che non avrebbe potuto difendere.

Ora andiamo a vedere tutti i tornei cancellati per i mesi di aprile e maggio, ricordando che a marzo non si è giocato il Masters 1000 di Indian Wells e sarà lo stesso per quello di Miami che sarebbe dovuto cominciare a fine mese.

Atp, i tornei di aprile e maggio che non si disputeranno

Aprile

Houston

Marrakech

Masters 1000 Montecarlo

Barcellona

Budapest

Monaco di Baviera

Estoril

Maggio

Masters 1000 Madrid

Masters 1000 Roma

Ginevra

Lione

Roland Garros