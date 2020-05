Tennis: Nadal declina l’invito social di Kyrgios

Una settimana fa il canale britannico BBC Sport sulla sua pagina Instagram aveva taggato sia Rafa Nadal che Nick Kyrgios, mettendo vicino la faccia di entrambi, come ad emulare una vera videochiamata con un messaggio ” “Ci piacerebbe che questo avvenga sul serio“, vista la grande rivalità tra i due con anche alcuni screzi durante alcuni dei loro match, con l’apice nel 2019 al torneo di Acapulco, quando l’iberico dopo aver perso 7-6 al terzo set al secondo turno, in conferenza stampa aveva sbottato contro il suo avversario: “Non è cattivo, ma non rispetta il pubblico, l’avversario e pure se stesso”.

Il tennista australiano aveva risposto affermativamente lanciando un messaggio al maiorchino: “Rafa facciamo una diretta Instagram insieme” e in questi giorni si aspettava la risposta del numero due del mondo che puntualmente è arrivata, ma purtroppo per tutti i fan che avrebbero voluto guardare il siparietto tra i due, è rimasto deluso.

Nadal, ecco la sua risposta

Nadal ha infatti declinato l’invito attraverso i microfoni di “La Voce della Galizia” con queste parole: “Non mi dispiace fare una diretta con Kyrgios, ma tra noi c’è un gap generazionale e una differenza di età molto ampia e io credo che possa divertirsi di più con qualcuno più vicino al suo stile”.

Nadal-Kyrgios, ultimi punti Acapulco 2019 con i fischi del pubblico a fine match