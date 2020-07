Formula 1, dove vedere le prove libere del GP d’Austria(Stiria): canali tv e diretta streaming gratis

La Formula 1 torna subito in pista e resta in Austria per il secondo Gran Premio del Mondiale 2020. A distanza di una sola settimana si torna a correre sul circuito di Spielberg, con il Gran Premio di Stiria. Si parte venerdì 10 luglio con le Prove Libere 1 e le Prove Libere 2 per concludere domenica 12 luglio con la gara, passando da sabato 11 luglio con le Prove Libere 3 e nel pomeriggio le qualifiche per stabilire la griglia di partenza. Ecco di seguito il programma dei tre giorni del weekend del Gran Premio di Stiria.

VENERDI’ 10 LUGLIO: Prove Libere 1 (Ore 11:00) e Prove Libere 2 (Ore 15:00);

Prove Libere 1 (Ore 11:00) e Prove Libere 2 (Ore 15:00); SABATO 11 LUGLIO: Prove Libere 3 (Ore 12:00) e Qualifiche (Ore 15:00);

Prove Libere 3 (Ore 12:00) e Qualifiche (Ore 15:00); DOMENICA 12 LUGLIO: Gara (Ore 15:00).

Formula 1 – Dove vedere le prove libere in tv

Le prove libere 1 del secondo Gran Premio della Formula 1 saranno visibili, come tutto il weekend (quindi anche qualifiche e gara), in diretta tv sui canali Sky Sport F1 (Canale 207) e Sky Sport Uno (Canale 201) a partire dalle ore 10:45, di venerdì 10 luglio, con il Paddock Live e a seguire, dalle ore 11:00, le Prove Libere. Nel pomeriggio stessi canali ma a partire dalle ore 14:45 sarà possibile vedere le Prove Libere 2.

Formula 1 – Dove vedere le prove libere in diretta streaming

Per chi non potrà gustarsi le prove libere dalla tv, potrà seguirle direttamente dai propri dispositivi mobili, pc e notebook attraverso l’app Sky Go oppure acquistando un pacchetto su Now Tv.