Formula 1, piove a dirotto e qualifiche a rischio. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Piove a dirotto sul circuito del Red Bull Ring e le terze prove libere del Gran Premio di Stiria di Formula 1 e qualifiche sono in dubbio. Il meteo ha già fermato la Formula 3 che dopo qualche incidente è stata interrotta la sessione dopo 15 giri (su 24 totali) con la vittoria del giovane danese Vesti. Se dovesse persistere la pioggia forte nel corso della giornata, saranno fondamentale i tempi segnati nelle seconde prove libere che potrebbero determinare la griglia di partenza della gara di domenica. Ecco di seguito gli ultimi aggiornamenti.

Formula 1 – Gli ultimi aggiornamenti sul Gran Premio della Stiria

Dopo quello che sta succedendo a Spielberg, con la pioggia che cade a dirotto, è arrivata l’ufficialità della cancellazione delle terze prove libere. Ora resta da capire se si faranno le qualifiche e in caso quando farle: al momento sono fissate per questo pomeriggio alle 15, ma il dubbio sullo svolgimento c’è. Innanzitutto occorre attendere le ore 15 per capire se le condizione meteo consentiranno di scendere in pista per affrontare le qualifiche. Nel caso le condizioni meteo non consentiranno la disputa delle qualifiche nel pomeriggio si potrebbe pensare di fare le qualifiche domani mattina (come lo scorso anno a Suzuka). Se non si svolgeranno le qualifiche né oggi e né domani, varranno per la griglia di partenza i tempi delle seconde prove libere come già aveva ipotizzato Micheal Masi, race director del GP della Stiria, già nella giornata di venerdì.