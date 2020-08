24h di Le Mans, incidente sfiorato: ecco il video

Non c’è giorno di riposo per i santi e i protettori dei piloti che in queste ultime settimane stanno facendo gli straordinari. Tutto ha avuto inizio in Moto2, nella gara d’Austria, dove Bastianini e Syahrin sono stati coinvolti in un grave incidente. Successivamente le moto di Morbidelli e Zarco dopo una brutta collisione hanno sfiorato la moto di Valentino Rossi, evitando un gravissimo incidente. Successivamente Vinales, nel weekend successivo, si è gettato dalla propria moto in corsa, poiché aveva capito che i freni non funzionavano, evitando lo scontro con altre moto. Per fortuna, dopo quanto successo, i piloti stanno bene, però questi spiacevoli eventi non hanno risparmiato questo fine settimana, con una tragedia sfiorata anche durante la 24h di Le Mans, la competizione che vede sfidarsi per 24h le scuderie.

24h di Le Mans, sfiorata la tragedia

In questi giorni sta andando in scena la tanto attesa 24h di Le Mans e non potevano mancare colpi di scena, come il grave incidente sfiorato. Nel video che vi proponiamo di seguito, a causa del maltempo, un pilota cade all’uscita della “S” che immette sul rettilineo e rimane in piedi accanto alla sua moto, senza muoversi, mentre sopraggiungono altri piloti. Il primo ha tutto il tempo di vedere il pilota e lo evita, passando largamente all’interno. Poco dopo però ne sopraggiungono altri due, molto vicini: il primo riesce a scansarlo ripetendo la manovra di chi lo ha preceduto qualche secondo prima, mentre il secondo non riesce a vederlo in tempo, passando tra la moto e il pilota di qualche centimetro, ma per sua sfortuna colpisce la ruota della moto a terra, cadendo. Per fortuna tutti stanno bene, nessuno si è fatto niente in quella che poteva essere una vera tragedia alla 24h di Le Mans.

Ecco il video della tragedia sfiorata durante la 24h di Le Mans: