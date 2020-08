Alonso, brutto incidente a 361km/h

Attimi di paura per Fernando Alonso, pilota classe ’81, durante la seconda giornata di prove libere a Indianapolis, dove domenica 23 agosto si correrà la 500 Miglia. Il pilota spagnolo, che si sta preparando per il suo ritorno in Formula uno alla guida della Renault, è stato protagonista di un brutto e pericoloso incidente, finendo contro il muro della curva 4 con la ruota anteriore destra della sua Arrow McLaren perdendo il controllo del veicolo, che viaggiava a 361 Km/h, ma per l’ex driver della Ferrari non sono stati riscontrati problemi di nessun genere.

Prima di andare a schiantarsi contro il muro, Alonso si era classificato sesto nella classifica delle velocità, mentre era nono alla fine della giornata dopo aver completato 126 giri. Tutta l’attenzione degli spettatori alla fine si è spostata sull’incidente dello spagnolo, avvenuto a poco pi di 50 minuti dalla fine della sessione ed è il primo incidente da quando la pista è stata aperta mercoledì per le prove.

Lo schianto di Alonso è stato ripreso dalla camera posizionata sopra l’abitacolo e mostra chiaramente come il pilota spagnolo va a scontrarsi con la ruota anteriore destra contro il muro del circuito, provocando la rottura dell’asse che mantiene la ruota, portando alla perdita di stabilità della vettura. Per fortuna l’incidente non ha portato conseguenze per Alonso, che ne è uscito illeso.

Alonso: “Purtroppo i muri sono troppo vicini

A fine sessione Fernando Alonso ha commentato quanto accaduto durante la sessione: “In questo posto i muri sono troppo vicini. È così. Purtroppo è successo di nuovo oggi, ma si spera che sia successo oggi e non domenica. Impari ad ogni giro che fai qui e noi impareremo da questo. Non possiamo farci niente adesso. Speriamo di poter ricominciare da domani, tutto il resto sta andando più o meno bene finora nella settimana“. Alonso è al suo terzo tentativo di vincere la 500 miglia di Indianapolis e completare la rincorsa alla Triple Crown, un riconoscimento non ufficiale, ma statistico, che viene assegnato a chi ha vinto il Gp di Monaco o il Campionato del Mondo di Formula 1, la 24 ore di Le Mans e la 500 Miglia di Indianapolis.