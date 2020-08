F1, dove vedere il GP Spagna 2020: diretta tv e streaming

Dopo i primi cinque weekend di gara delle passate settimane, valide per il Mondiale 2020 di F1, il campionato ritorna in pista sul circuito spagnolo di Barcellona. Lo spegnimento dei semafori è previsto per domenica 16 agosto alle ore 15:10 con il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, che partirà in pole position. Ecco di seguito la griglia di partenza e dove vedere la gara in diretta tv e streaming.

F1 – Dove vedere il GP Spagna 2020 in diretta tv

La gara sul circuito della Catalogna sarà visibile in diretta tv, con partenza fissata alle ore 15:10, sui canali Sky Sport F1 HD (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201). Inoltre sarà possibile vedere la gara in differita su TV8 (canale 8) a partire dalle ore 18:00.

F1 – Dove vedere il GP Spagna 2020 in diretta streaming

Tutti coloro che sono abbonati alla pay tv Sky, potranno seguire il Gran Premio di Spagna 2020 anche in diretta streaming (su tablet, smartphone e pc) tramite l’applicazione Sky Go e NowTv.

F1 – La griglia di partenza

(1) Lewis Hamilton (2) Valtteri Bottas

(3) Max Verstappen (4) Sergio Perez

(5) Lance Stroll (6) Alexander Albon

(7) Carlos Sainz (8) Lando Norris

(9) Charles Leclerc (10) Pierre Gasly

(11) Sebastian Vettel (12) Daniil Kvyat

(13) Daniel Ricciardo (14) Kimi Raikkonen

(15) Esteban Ocon (16) Kevin Magnussen

(17) Romain Grosjean (18) George Russell

(19) Nicolas Latifi (20) Antonio Giovinazzi