F1, dove vedere le qualifiche del GP Spagna 2020: diretta tv e streaming gratis

Manca sempre meno al sesto Gran Premio di questa stagione di F1 che si correrà in Spagna sul circuito di Barcellona. Le qualifiche sono previste per sabato 15 agosto 2020 alle ore 15:00 con Lewis Hamilton che parte come favorito. Il pilota britannico ha ottenuto tre pole position su cinque Gran Premi disputati, mentre le altre due pole position le ha conquistate il compagno di scuderia Valtteri Bottas. In ogni caso, le frecce d’argento, partiranno con i favori di pronostico per conquistare la pole position ma occhio a Max Verstappen, il pilota RedBull è apparso in gran forma nell’ultima vittoriosa uscita nel Gran Premio di Silverstone 2. Ecco di seguito dove seguire le qualifiche in diretta tv e in diretta streaming gratis.

F1 – Dove vedere le qualifiche del GP Spagna 2020 in diretta tv

Sabato 15 agosto 2020, alle ore 15:00, sul circuito di Barcellona andranno in scena le qualifiche del sesto Gran Premio della stagione. Le qualifiche saranno visibili, come tutti gli appuntamenti sul tracciato spagnolo, in diretta tv sui canali Sky Sport F1 HD (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201), canali visibili per tutti gli abbonati alla nota pay tv. E’ possibile vedere le qualifiche in chiaro, ma in differita, sul canale TV8 alle ore 18:00.

F1 – Dove vedere le qualifiche del GP Spagna 2020 in diretta streaming

Per tutti gli abbonati Sky sarà possibile vedere le qualifiche anche su Sky Go, applicazione per vedere la Formula 1 in streaming garantita a tutti coloro che già possiedono un abbonamento a Sky, oppure acquistare un pacchetto dedicato su Now Tv.