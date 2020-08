Olimpiadi del Cuore: parata di big dello sport e dello spettacolo a Forte dei Marmi

Si è tenuta stamattina a Forte dei Marmi la conferenza stampa di presentazione dell’evento Mattone del Cuore 2020, organizzato da Paolo Brosio e Olimpiadi del Cuore Onlus. Un progetto patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Forte dei Marmi e del Sindaco Bruno Murzi, in collaborazione con gli assessorati al Turismo, Sport, Bilancio e Servizi Sociali, col fondamentale apporto della Regione Toscana. Una conferenza stampa presieduta da Paolo Brosio e alla quale hanno partecipato varie star dello spettacolo e dello sport quali Mario Cipollini, Jo Squillo, Marcello Lippi. “Si parte venerdì 28 agosto con musica e galà dinner on the beach sulla spiaggia dello stabilimento balneare Alpemare di proprietà della famiglia Bocelli – ha dichiarato stamattina Paolo Brosio, davanti a una platea composta tra gli altri da importanti imprenditori e istituzioni locali – La musica e le esibizioni dei cantanti saranno la colonna portante della serata al prestigioso Alpemare di Forte dei Marmi, anche insieme agli amici della Fondazione Nazionale Italiana Cantanti di Calcio. Un momento fondamentale sarà l’asta del cuore: oggetti preziosi saranno donati da prestigiose boutique di alta gioielleria, moda e design, nonché illustri cantine di vini pregiati provenienti da famosi ristoranti della Versilia. Oggetti che saranno battuti all’asta dai campioni della comicità, del cinema, del teatro, della tv, che tutti insieme saliranno sul palco per regalare momenti esilaranti di intrattenimento e spettacolo finalizzati a raccogliere fondi per i progetti benefici del Mattone del Cuore. Un’altra serata di gala è in programma sabato 29 agosto al Bagno Annetta di Forte dei Marmi“.

Stamattina è arrivato anche un elogio da parte di Marcello Lippi, indirizzato a Roberto Mancini: “La nazionale è molto forte e molto giovane, potrà fare molto bene“. Tra gli invitati e ospiti d’eccezione delle Olimpiadi del Cuore, in programma nel weekend Andrea e Veronica Bocelli, Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello, Massimo Ceccherini, Gianni Morandi, Massimo Boldi, Marco Masini, Paolo Vallesi, Beppe Convertini, Sandro Giacobbe, Giovanni Ciacci, Pago Pacifico, Piero Chiambretti, Valeria Marini, Mara Venier, Paolo Del Debbio, Alessandro Sallusti, Mario Giordano, Gianluigi Nuzzi, Vittorio Sgarbi, Maurizio Setti, Gianluca Pecchini, Adriana Volpe, Iva Zanicchi, Giulia Luzi, Jo Squillo, Marina Peroni, Ilaria Della Bidia, oltre a star dello sport come Roberto Mancini, Mario Cipollini, Marcello Lippi, Giulia Quintavalle, Mara Santangelo,