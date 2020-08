Sport e spettacolo connubio vincente a Forte dei Marmi. Stasera agli esclusivi Bagni Annetta di Forte dei Marmi si terrà il Gran Galà Dinner On The Beach del Mattone del Cuore, evento organizzato da Paolo Brosio e Olimpiadi del Cuore Onlus. Una cena di gala alla presenza di numerose star della televisione e dello sport tra cui Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Marco Masini, Mara Santangelo, Maurizio Setti (Presidente Hellas Verona) e tanti altri. Tutti uniti sotto il segno della solidarietà, per raccogliere fondi da destinare alla realizzazione di opere sociali e solidali. Ieri sera, la serata di apertura si è tenuta allo Stabilimento Balneare Alpemare di Andrea Bocelli, con dj set ad opera di Jo Squillo. Una piacevole serata di allegria e divertimento che ha riscosso un grande apprezzamento in termini di condivisione delle emozioni e afflusso di pubblico. Oltre 320 i presenti, tra star, istituzioni e personaggi, che hanno voluto aderire a questa speciale iniziativa organizzata dall’inossidabile Paolo Brosio. Il cantante Marco Masini e il conduttore televisivo Carlo Conti, entrambi tifosissimi della Fiorentina, hanno voluto elogiare l’operato di Roberto Mancini alla guida della Nazionale: “Mancio è forte, ha grande carisma ed è un grande intenditore di calcio, che punta sui giovani“, hanno commentato in coro.