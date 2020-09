Brividi da finale, Sir Safety Conad Perugia a caccia della terza supercoppa

Tutto pronto per l’atto conclusivo della Del Monte®Supercoppa domani sera alle ore 21:30 all’Agsm Forum di Verona contro la Cucine Lube Civitanova. Heynen e De Giorgi verso la conferma delle formazioni delle semifinali.

È partita stamattina alla volta di Verona la Sir Safety Conad Perugia

Mattinata in pullman per i Block Devils che hanno dato il via alla due giorni dedicata alla finalissima della Del Monte®Supercoppa.

Allenamento tecnico oggi nel secondo pomeriggio all’Agsm Forum, ultima rifinitura domattina sempre nell’impianto scaligero dove domani sera, con fischio d’inizio alle ore 21:30 e diretta Tv su Rai Due (ampio pregara dalle ore 21:00 su Raisport), i bianconeri sfideranno la Cucine Lube Civitanova per aggiudicarsi il primo trofeo stagionale.

Spedizione al completo oggi alla partenza con tutta la rosa salita sul pullman insieme ad Heynen ed al suo staff. Il tecnico belga in questi giorni ha concentrato l’attenzione sulla propria squadra, lavorando su fondamentali e situazioni di gioco che necessitano di olio negli ingranaggi. Stasera e domattina focus incentrato invece sull’avversario della finale, quella Civitanova più volte rivale di Perugia nelle finali delle ultime stagioni. Due squadre che, seppur in parte rinnovate, conoscono a memoria pregi e difetti dell’altra (durante la pre season Sir e Lube si sono affrontate in ben tre allenamenti congiunti), due squadre piene di grandi campioni abituati ai massimi palcoscenici, due squadre che garantiranno alla finale un grande spettacolo di pallavolo.

Heynen non dovrebbe apportare modifiche ai sette di partenza delle due semifinali con Modena confermando quindi Travica in regia in diagonale con il canadese Vernon-Evans, Ricci e Solè coppia di centrali, Leon e Plotnytskyi martelli ricevitori e Colaci libero.

Anche De Giorgi, tecnico di Civitanova, dovrebbe partire con la formazione vista nelle semifinali con Trento e dunque con De Cecco al palleggio, Rychlicki opposto, Simon ed Anzani centrali, Leal e Juantorena schiacciatori di posto quattro e Balaso a guidare la seconda linea.

Perugia, due Supercoppe nelle ultime tre stagioni, va a caccia del tris!

PRECEDENTI

Quarantatre i precedenti tra le due formazioni. Ventuno le vittorie della Sir Safety Conad Perugia, ventidue i successi della Cucine Lube Civitanova. Nella Del Monte® Supercoppa si tratta invece del quarto confronto diretto essendosi affrontate le due squadre nella semifinale della Supercoppa 2016-2017 (vittoria 3-1 per Perugia), nella finale 2017-2018 (vittoria 3-1 per Perugia) e nella finale per il terzo e quarto posto 2018-2019 (vittoria 3-1 per Civitanova).

EX DELLA PARTITA

Quattro ex, due per parte, nel match tra Perugia e Civitanova. Nel roster di Perugia ci sono Dragan Travica, alla Lube dal 2011 al 2013 e Fabio Ricci, nel settore giovanile marchigiano nella stagione 2012-2013. Nelle file di Civitanova figurano invece Luciano De Cecco, alla Sir dal 2014 al 2020, e Simone Anzani, in Umbria nella stagione 2017-2018.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica-Vernon-Evans, Ricci-Solè, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Heynen.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco-Rychlicki, Simon-Anzani, Leal-Juantorena, Balaso libero. All. De Giorgi

Arbitri: Daniele Rapisarda – Mauro Goitre