Dove vedere NFL in tv e streaming: la programmazione della stagione 2020-21

Ormai è tutto pronto per una nuova stagione NFL (la numero 101) con i Kansas City Chiefs campioni in carica grazie alla vittoria del Super Bowl contro i San Francisco 49ers per 31-20. Sarà un campionato particolare visto che l’emergenza Coronavirus ancora si riesce a risolvere e per questo la Lega ha dato alle franchigie il potere di decidere se e quanti tifosi far entrare negli stadi anche se LE stesse franchigie poi dovranno fare sempre riferimento a quelle che sono le direttive delle autorità sanitarie dello stato di appartenenza, dunque ci potrebbe essere il rischio che alcune squadre dovranno giocare completamente senza pubblico.

La stagione si aprirà nella notte italiana tra giovedì e venerdì 11 (ore 2.20) con l’Opening Night che vedrà sfidarsi Houston Texans-Kansas City Chiefs. La regular season terminare il 3 gennaio, mentre il 9 cominceranno i playoff, mentre il Super Bowl si disputerà il 7 febbraio al Raymond James Stadium di Tampa (Florida).

Dove vedere NFL in tv e streaming: la programmazione completa della stagione

Per il terzo anno consecutivo la stagione NFL sarà visibile sulla piattaforma DAZN, dove ogni settimana saranno trasmessi almeno cinque partite in diretta seguendo questo schema: il Thursday Night Football, due sfide alla domenica in prime time per l’Europa, il Sunday Night Football e il Monday Night Football. Per quanto riguarda i playoff, saranno visibili tutti i match fino alla super sfida del 7 febbraio a Tampa.

Ma la programmazione DAZN non finisce qui, perchè oltre ai match settimanali di regular season e playoff, per i tanti tifosi e appassionati ci sarà l’appuntamento immancabile con NFL RedZone, dove dalle ore 19 all’1.30 verranno mostrati tutti i touchdown e i drive che si avvicinano all’area di meta ( la cosiddetta “Red Zone“), che parte dalla linea delle 20 yards avversarie.

Infine oltre a tutto questo, non potevano mancare i contenuti on-demand di NFL GameDay, un riassunto giornaliero della giornata precedente con un trattamento cinematografico fatto di immagini e angolazioni inedite, e gli approfondimenti esclusivi di NFL Extra.

NFL, programmazione day 1

Per la giornata d’apertura, dopo l’Opening Night, domenica 13 alle ore 19 italiane sarà visibile Minnesota Vikings-Green Bay Packers (commento di Federico Pasquini e Roberto Gotta), alle ore 22.25 New Orleans Saints-Tampa Bay Buccaneers (commento di Matteo Gandini e Matteo Pella), mentre nella notte (ore 2.20) Los Angeles Rams-Dallas Cowboys. Il primo Monday Football stagionale vedrà scendere in campo Pittsburg Steelers-New York Giants, quest’ultimi due match con il commento in lingua originale.