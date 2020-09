Formula 2, video del grave incidente nel Gp di Russia

Tanta paura durante la Sprint Race di Formula 2 del GP di Russia. Durante il settimo giro di Gara-2 il pilota italiano Luca Ghiotto e il britannico Jack Aitken si sono scontrati, causando un bruttissimo incidente. I due piloti di Formula 2 erano in lotta per il quarto posto alle spalle di Mick Schumacher e i due sono entrati in contatto nella curva 3, dopo una lotta serrata, finendo violentemente contro le barriere di protezione del circuito di Sochi. Ad avere la peggio è stata la monoposto dell’italiano Ghiotti, la Hitech GP, andata contro le barriere e dopo a fuoco. Per fortuna i due piloti sono usciti illesi dall’incidenti e in tempo prima che le due monoposto di Formula 2 andassero a fuoco. La direzione di gara, che sta indagando sull’accaduto, ha deciso di sospendere la gara e non farla ripartire, assegnando punteggi dimezzati ai primi dieci piloti in classifica.

Al momento della sospensione la Sprint Race di F2 del GP di Russia vedeva in testa il cinese Guanyu Zhou seguito davanti a Mazepin e Mick Schumacher. Date le difficoltà nel risistemare le barriere protettive in vista della gara di Formula 1 che prenderà il via su questo stesso circuito alle ore 13.10, la Direzione di gara ha deciso di annullare la gara senza permettere ai piloti di ripartire.

Formula 2, il video dell’incidente