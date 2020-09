Golden Gala Pietro Mennea: l’evento dell’anno

Finalmente é arrivato il tanto atteso Golden Gala, che inizialmente si sarebbe dovuto svolgere nella città di Napoli il 28 maggio scorso, ma che per le restrizioni covid, è stato spostato dapprima allo Stadio delle Terme di Caracalla di Roma e successivamente allo Stadio Olimpico della stessa città, dove giovedi 17 settembre, ci sarà una parata di atleti di livello assoluto.

Questa gara rappresenta l’evento agonistico dell’anno, in quanto non potendo disputare le olimpiadi, molti professionisti hanno focalizzato la loro preparazione proprio in funzione di questa competizione.

La leggenda di Pietro Mennea, cui il meeting è dedicato, continua la sua storia indelebile incisa nella pietra, e dopo 41 anni è ancora il detentore del record italiano ed europeo dei 200 metri piani con 19.72. e continuerà ad esserlo anche dopo il 17, perchè i 200 metri piani non sono previsti.

Assisteremo a 14 gare, dove gli uomini si testeranno nei 100, 400, 3000, 110hs, 400hs, alto, asta e peso; le donne invece, si sfideranno sui 100, 400, 800, 100hs, 400hs e salto in alto.

Tra i big in gara ci saranno il norvegese Warhlom sui 400 hs e l’olandese volante Van Niekerk, primatista del mondo nei 400 metri piani.

Nei 3000 metri un altro campione europeo come il norvegese Ingebrigtsen se la vedrà con il nostro talento Yeman Crippa destinato a riscrivere la storia del mezzofondo italico.



Nei 100 metri riprenderà il duello da

cavalleria rusticana tra superjet Filippo Tortu ed il concorde Marcell Jacobs, i quali dovranno guardarsi le spalle dall’africano Simbine e dall’immortale statunitense Rodgers che vanta un ottimo 9.85 datato 2011.

Nel salto in alto ci sarà il migliore di tutti ovvero lo scandinavo Duplantis che dall’alto dei suoi 6 metri e 18 centimetri, porterà quasi con certezza la vittoria in Svezia.

Per i nostri colori ci sarà l’astro nascente Stecchi che con 5 metri e 82 centimetri, si candida con merito ad essere l’erede naturale del campionissimo Gibilisco.

Da segnalare la presenza anche del francese Lavillenie.

Nell’alto Gimbo Tamberi dovrà vedersela con il bielorusso Nedasekau, che quest’anno ha saltato più in alto di tutti con 2.33.



Ci si aspetta molto dal lancio del peso di Fabbri a cui auguriamo di superare presto il limite dei 22 metri.



Tra le migliori azzurre in gara avremo Luminosa Bogliolo sui 100hs, hai visto mai che questa volta ci scappi il tempone da record?

Nei 100 metri femminili sfida atomica tra la giamaicana Thompson e l’atleta nata in Costa D’Avorio Ta-Lou, con la Bongiorni e la Da Ponte a fare da comprimarie.

Nell’alto femminile la Levchenko e la Mahuchikh, entrambe bielorusse, si contenderanno la vittoria salvo errori o giornate no, con le nostre Vallortigara e Rossit a fare da padrone di casa.

Le scozzesi Muir e Reekie si giocheranno la vittoria negli 800 metri.



Italiani in gara:

100 metri, Tortu e Jacobs.

110 ostacoli, Perini e Dal Molin.

Peso, Fabbri, Weir e D’agostino.

3000, Crippa, Zoghlami, Razine, Riva, Arese e Abdikadar.

400 metri, Scotti ed Aceti.

400 ostacoli, Lambrughi.

salto in alto, Tamberi e Sottile.

asta, Claudio Stecchi.

donne:

salto alto, Vallortigara e Rossit,

400 metri, Mangione e Borga.

400 ostacoli, Folorunso.

100 ostacoli, Bogliolo e Di Lazzaro.

800, Bellò e Vandi.

100, Anna Bongiorni.



La conclusione è che in pista ci sarà tanta qualità e sopratutto vedendo la lista dei partecipanti nei 100 metri femminili e nel salto con l’asta maschile, possiamo dire con certezza quasi matematica che da lì verranno i risultati migliori, tenendo sempre d’occhio l’ostacolista Warholm e perchè no, il talentuoso Scotti sui 400 metri piani, senza dimenticare Fabbri nel lancio del peso.



Rai 2 trasmetterà la manifestazione a partire dalle ore 18 e 45 fino a chiusura della stessa verso le 20 e 30.



Programmazione giovedi 17 settembre:

17:45 alto donne

18:25 asta uomini

18:40 alto uomini

18:45 400 donne

18:55 400 hs donne

19:05 400 hs uomini

19:15 400 uomini

19:20 3000 uomini

19:30 lancio del peso uomini

19:40 100 hs donne

19:50 110 hs uomini

19:55 800 donne

20:05 100 donne

20:15 100 uomini.