Atletica leggera, dove vedere Golden Gala: streaming gratis e diretta tv Diamond League

Giovedì 17 settembre alle ore 17.45 allo stadio Olimpico prenderà il via la quarantesima edizione del Golden Gala Pietro Mennea posticipato a fine estate per via dell’emergenza Coronavirus che ha stravolto il calendario stagionale; inizialmente l’evento italiano era in programma il 28 maggio al San Paolo di Napoli, perchè lo stadio capitolino era inagibile per i campionati europei di calcio (poi posticipati al 2021).

Non sarà consentito l’accesso al pubblico anche se si sta lavorando per consentire ad alcune centinaia di invitati di essere presenti, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

L’edizione del 2020 (settima tappa del circuito) avrà in programma quattordici discipline: si comincerà come detto precedentemente poco prima delle ore 18 con il salto femminile mentre la serata si concluderà con la sempre appassionate gara dei 100 metri maschili, dove sarà presente l’azzurro Filippo Tortu. Ricordiamo che dopo la tappa romana, l’ultima stagionale sarà in programma a Doha (Qatar) venerdì 25 settembre.

Il Golden Gala Pietro Mennea sarà presentato domani alle ore 12 nella sala conferenze dello Stadio Olimpico di Roma dove interverranno alcuni atleti molto importanti come lo svedese primatista del mondo del salto con l’asta Armand Duplantis, il recordman europeo dei 400hs Karsten Warholm, la giamaicana campionessa olimpica dei 100 e 200 metri Intelai Thompson-Herah e la mezzofondista britannica Laura Muir.

Dove vedere Golden Gala: streaming gratis e diretta tv

Le emozioni del Golden Gala potranno essere seguite in diretta e in chiaro su Rai 2 con collegamento a partire dalle ore 18.30 (fino alle ore 20.25): la telecronaca sarà di Franco Bragagna e la seconda voce dell’ex atleta Stefano Tilli; le interviste a tutti i principali protagonisti della manifestazione saranno a cura di Elisabetta Caporale. In alternativa si potrà seguire la serata in streaming gratuito su RaiPlay.