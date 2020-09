Si è tenuto sabato mattina, 5 settembre, alla Sala del Lampadario del Circolo Cittadino di Jesi, il Premio Giornalistico Nazionale Giuseppe Luconi, patrocinato da Ordine Giornalisti delle Marche e Comune di Jesi, alla presenza del Vice-Sindaco Luca Butini e del consigliere Odg Marche Evasio Santoni. Un premio volto ad onorare Giuseppe Luconi, cittadino benemerito di Jesi e decano del giornalismo marchigiano, autore di oltre 20 libri e corrispondente di testate quali Rai, Corriere Della Sera, Il Giorno, Messaggero e Resto del Carlino. Ospite d’onore dell’iniziativa Beppe Cormio, General Manager della Lube Civitanova Volley campione del mondo per club. Nella mattinata, svoltasi a parterre contingentato, sono stati assegnati prestigiosi riconoscimenti, tra gli altri, alla conduttrice di Rai News Laura Tangherlini (Giornalismo di Qualità), al Vicecaporedattore TGR Marche Vincenzo Varagona (Tv, Reportage e Giornalismo Sociale), al Caposervizio Gazzetta dello Sport Nicola Binda (Giornalismo Sportivo), a Maurizio Compagnoni di Sky Sport (Telecronaca Sportiva), a Giammarco Menga di Mediaset (giovane inviato) e a Dario Ricci (giornalismo radiofonico). La mattina ha preso il via con il saluto-video di Francesco Giorgino della Rai (Premio alla Carriera) e di Roberto Petrini di Repubblica (Giornalismo Economico). Interessante il talk-show dal titolo “Giornalismo Tradizionale e nuovi modelli di comunicazione online: linguaggi e metodologie a confronto”, sotto la regia di Daniele Bartocci, giornalista e nipote di Luconi. All’ordine del giorno i nuovi modelli di comunicazione online e il giornalismo tradizionale, fake news e deontologia professionale. Sport protagonista con alcune testimonianze assai interessanti di Dario Ricci e Maurizio Compagnoni i quali hanno consigliato ai giovani giornalisti di crederci sempre e di non mollare mai, nonché hanno evidenziato i mutamenti che ha subito il pianeta giornalistico sportivo e non negli ultimi decenni.