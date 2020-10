Hockey Ghiaccio, AHL 4° giornata: stravince l’Olimpija, bene anche Vipiteno e Feldkirch

In Italia, nell’Hockey su ghiaccio oltre alla seria A c’è anche l’AHL cioè la Alps Hockey League dove giocano squadre di tre nazioni quali Austria, Italia e Slovenia. E’ un campionato molto avvincente che permette di dare uno sguardo anche all’hockey di nazioni vicine alle nostre.

Nella quarta giornata di AHL che si è giocata tra giovedì e venerdì, ancora una volta sono state rinviate le partite del Cortina e dell’Asiago per la pandemia di Coronavirus.

Nelle altre partite ennesimo successo esterno del Kitzbuhel che battendo il Bregenzerwald si ritrova sempre in testa alla classifica (doppietta di Bolterle). Grande prestazione di squadra per gli sloveni dell’Olimpija che annichiliscono il Klagenfurt con 12 gol.

Bene anche il Vipiteno che si libera con cinque gol del Salisburgo, bella e piuttosto in equilibrio la partita tra Valpusteria e Ritten (Renon in italiano) decisa solo nell’ultima parte di gara. Vittoria importante anche per il Feldkirch che rimane a punteggio pieno nella classifica dell’AHL insieme all’Olimpija e al Vipiteno.

Risultati 4° giornata AHL 2020/2021

Bregenzerwald – Kitzbuhel 2-4 ( 0-1, 1-1, 1-2)

Linz II – Jesenice 2-4 ( 0-0, 1-1, 1-3)

HK Olimpija – Klagenfurt II 12-3 (2-1, 4-1, 6-1)

Feldkirch – Lustenau 3-0 (2-0, 0-0, 1-0)

Valpusteria – Ritten 3-0 ( 0-0, 0-0, 3-0)

Vipiteno – Salzburg II 5-1 (2-0, 2-0, 1-1)

Gherdeina – Asiago non disputata

Fassa – Cortina non disputata

Classifica aggiornata AHL

1. Olimpija 6 pt.

2. Feldkirch 6 pt.

3. Vipiteno 6 pt.

4. Val Pusteria 5 pt.

5. Kitzbuhel 3 pt.

6. Lustenau 3 pt.

7. Jesenice 3 pt.

8. Klagenfurt 3 pt.

9. Ritten 1 pt.

10. Gherdeina 0 pt. *

11. Asiago 0 pt **

12. Fassa 0 pt. **

13. Salzburg 0 pt.

14. Cortina 0 pt*

15. Bregenzerwald 0 pt

16. Linz 0 pt.

* Gherdeina e Cortina hanno giocato solo una partita causa Covid

** Fassa e Asiago non hanno giocato partite causa Covid