Blog dell’Anno: 700 blog sportivi a caccia dello scudetto

Prosegue senza sosta Blog dell’Anno, importante competizione dedicata ai migliori blog sportivi italiani. Un’iniziativa ideata da Superscommesse.it, primo comparatore in Italia per le scommesse sportive, che coinvolge 700 blog suddivisi in 7 categorie. Il tutto all’insegna della passione per lo sport. Il premio Blog dell’Anno vuole infatti valorizzare l’attività dei blogger italiani che percorrono con grande dedizione e determinazione la strada dell’informazione e del commento sportivo, sempre attenti alla promozione dei sani valori delle varie discipline sportive. Al momento il blog di Daniele Bartocci si mantiene saldamente in prima posizione, tallonato da Nati Sportivi e da In2thewhite, che chiude il podio della Top 3.

I primi classificati per le singole categorie rimangono: Cinzia in Bici per il Ciclismo; Formula Race per la categoria Motori; CalcioMania 90 per il Calcio. Basket Sardegna per la categoria della palla arancione e Il blog del Tennis per -ovviamente- il Tennis.

Il blog capolista della categoria Basket dovrà fare attenzione a un temuto rivale, Reggio a Canestro, che continua a tallonarlo di poche decine di punti. Insomma, sarà una sfida da vivere fino in fondo. A dicembre sarà decretato il vincitore di Blog dell’Anno. Durante la cerimonia finale di premiazione giornalisti di fama nazionale ed esperti del settore consegneranno i trofei ai vincitori. 700 blog sportivi a caccia dello “scudetto”. Chi sarà il vincitore?