Futsal Campionato italiano, 2° giornata: solo Dosson e Mantova a punteggio pieno

E’ iniziato da poco il campionato italiano di calcio A5 o Futsal, e già tre gare della seconda giornata sono state rinviate, si tratta di Lido di Ostia- Pescara, Real San Giuseppe – Padova e Acqua & Sapone – Aniene

Ecco cosa è successo nelle altre gare.

Prima vittoria per i lucani della Signor Prestito che superano con un bel 6-3 su Genova. Una bella affermazione per la squadra di Matera che già alla prima giornata aveva pareggiato contro l’Aniene segnando tre gol, grande prestazione dell’argentino Santos che segna una tripletta.

Primo punto per l‘Italservice Pesaro che riesce a fermare l’Eboli in Campania sul 2-2. Seconda sconfitta per il Catania che perde in casa del Mantova e rimane in fondo alla classifica assieme a Padova (che però ha una partita in meno), Genova e Avellino.

Irpini che hanno perso nettamente contro il Dosson, la squadra veneta ora è in testa alla classifica a punteggio pieno assieme proprio al Mantova. Importante per i veneti la tripletta di Arlan, il pivot brasiliano naturalizzato italiano.

2° giornata campionato italiano Futsal

Acqua & Sapone – Aniene Rinv.

Signor Prestito – Genova 6-3

Eboli – Pesaro 2-2

Lido di Ostia – Pescara Rinv.

Real San Giuseppe – Padova Rinv.

Mantova – Catania 3-1

Came Dosson – Avellino 5-2

Classifica aggiornata

1. Came Dosson 6pt.

2. Mantova 6pt.

3. Signor Prestito 4 pt.

4. Eboli 4 pt.

5. Acqua & Sapone 3pt.*

6. Lido di Ostia 3 pt.*

7. Aniene 1pt.*

8. ItalService Pesaro 1pt.

9. Pescara 0 pt.**

10. Real San Giuseppe 0 pt.**

11 Padova 0 pt.*

12. Catania 0 pt.

13. Genova 0 pt.

14 Avellino 0 pt.

* una partita in meno causa COVID

** due partite in meno causa COVID