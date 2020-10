NFL: ottava giornata, Falcons vs Panthers

La prima partita dell’ottava giornata della National Football Leauge si è svolta tra Atlanta Falcons e Carolina Panthers nello stadio Bank of America di Charlotte con la presenza di 5000 spettatori. Il match tra le due franchigie della NFC south ha visto vincere la squadra ospite, la quale ha utilizzato al meglio le poprie energie e i turnover.

Primo quarto molto equilibrato, dove i Falcons riescono a raggiungere facilmente la redzone per poi fermarsi sul più bello, così da andare a segno con solo sue field goal. Invece Bridgewater porta i suoi al td con pochi lanci e tante corse infatti il td è una corsa di C. Samuel. Nel secondo quarto c’è il sorpasso Falcons anhe se Carolina per prima allunga con un altro td di Samuel, procurato grazie per un intercetto su Ryan. Ma è proprio Ryan a suonare la carica nel drive successivo che segnerà il td su corsa, il primo del qb su corsa di questa stagione, il sorpasso avviene con un calcio piazzato allo scadere del quarto.

Nel terzo quarto le difese innalzano un muro e gli attacchi devono accontentarsi di due field goal, uno a testa. Le difese infatti riescono a respingere i 4th down di entrambe le squadre così facendo le due squadre rimangano lontane dalla endzone. L’ultimo quarto non da tanto spettacolo visto il buon lavoro delle difese, arriva solo l’allungo decisivo di Atlanta con il td di Gurley con extra point da un punto sbagliato da Koo. Nell’ultimo drive i Panthers cercano di raggiungere il td ma l’intercetto che lancia Bridgewater fa svanire la speranza.

Atlanta vince grazie al suo pacchetto di ricevitori (Gurley cmpreso) visto che lancia per un totale di 270 yard al contrario dei Panthers raggiungono solo 157 yard.