NFL: previsioni sesta giornata

Il weekend si avcicina e la National Football League si appresta a giocare la sesta giornata di campionato senza il Thursday Night infatti domenica sarà piena di partite. Si conclude la giornata con il Monday Night tra Bills e Chiefs e con il Tuesday Night tra Cowboys e Cardinals.

Domenica ci sarà l’ennesimo scontro tra Rogers e Brady dove si potrà capire l’ambizione di Tampa in questo campionato e la voglia dei Packs ad arrivare in fondo, anche se é presto per dirlo. Un altro big macht della serata sarà Cleveland contro Pittsburgh dove i Browns vorranno concludere la striscia positiva degli Steelers. La partita tra Ravens e Eagles sembra a senso unico per la squadra di Lamaar Jackson, Colts favoriti sui Bengals, invece i Bears devono continuare a vincere per poter sognare un posto con wild card ma si troveranno i Panthers in un buon stato di forma. I Giants favoriti sui Washington come i Dolphins sui Jets ma non é detto che le due sfavorite possano fare una bella figura contro ogni pronostico. I Falcons proveranno a portare la prima vittoria in franchigia contro i Vikings, invece tra Broncos e Patriots sarà una partita equilibrata. Infine all’alba italiana si giocherà Rams contro 49ers che si prospetterà una partita molto interessante per la division Nfc west che é sempre molto combattuta. Nel Monday Night favoriti i Kansas City e l’ultima partita di giornata gli Arizona favoriti su Dallas che si ritrova senza Prescott.

Per concludere una notizia di mercato, Le’Von Bell si era liberato martedì dai Jets e dopo alcune voci che lo volevano ai Bills e ai Dolphins si appresta a vestire la maglia dei Chiefs andando a migliorare la offense di Kansas nel reparto running back ma non potrà giocare in questa giornata per il protocollo medico, molto probabilmente sarà disponibile per la prossima giornata.