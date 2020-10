NFL: risultati settima giornata, Rams vs Bears

Los Angeles Rams 24 – Chicago Bears 10

La settima giornata si è conclusa con il Monday Night che ha visto sfidarsi i Los Angeles Rams contro i Chicago Bears al SoFi Stadium di Los Angeles. Questa partita era molto attesa poichè si sono sfidate le due migliori difese della lega, infatti il risultato non è stato largo di punteggio.

I Bears iniziano la partita un po contratti non riuscendo a chiudere i terzi down, dall’altra parte invece si vede una squadra combattiva infatti si porta in vantaggio con un td di J. Reynolds con trasformazione da un punto di Sloman. McVay, head coach Rams, ha preparato bene la partita alternando corse e lanci, riuscendo ad isolare dalla prima linea Bears J. Goff con play action e a guadagnare down con le corse di Henderson. Infatti le due squadre vanno al timeout sul risultato di 10 a 3 Rams (un field goal a testa nel secondo quato).

Dopo il timeout la partita si indirizza verso L.A. poichè mettono a segno due td, uno con Brown e l’altro con Everett lanciati sempre da Goff. Storia diversa per Chicago che non riesce a far quadrare i conti, Foles vieni intercettato, 2 intercetti a fine partita per lui, e viene buttato giù un paio di volte da Donald & company e aggiungendo la scialba serata di Montgomery che viene ribalzato più volte. Il touchdown Bears avviene grazie alla difesa che riesce a procurare un fumble ed a ritornarlo in endzone. Nota di merito per lo special team di Chicago che blocca un field goal da 27 yard e per il punter dei Rams che caccia sempre i Bears nelle loro 10 yard.