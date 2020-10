NFL: sesta giornata, Cardinals vs Cowboys

Il Monday Night Football del week 6 si è giocato tra gli Arizona Cardinals contro i Dallas Cowboys al AT&T Stadium di Arlighton alle 2:15 italiane dove gli Ariziona si sono imposti con un sonoro 38 a 10. Dallas inizia la partita con Dalton nel ruolo di qb al posto dell’infortunato Prescott.

Nel primo quarto le due squadre si equivalgono, riuscendo a chiudere bene gli spazi così che le difese limitano gli attacchi ad arrivare al 4 down. Nel secondo quarto invece la partita si indirizza verso una franchigia, prima Zuerlein apre il risultato con calcio piazzato per Dallas ma dopo due fumble di Elliott (rb dei Cowboys) portano a due drive trasformati in touchdown prima con un lancio di Murray a Kirk e poi a una corsa di Drake. Sul finire del secondo quarto un altro touchdown Arizona (altra ricezione di Kirk) che porta il risultato alla pausa lunga sul 21 a 3.

Dopo l’intervallo Dallas prova ad avvicinarsi ad Arizona ma Zuerlein sbaglia il calcio piazzato da 53 yard e cosi Arizona incrementa ancora grazie agli errori sia dell’attacco e della difesa dei Cowboys con una corsa di Murray (qb). Infine l’ultimo quarto si apre con un’ altra corsa di Drake in end zone, ma subito dopo arriva il tanto agogniato touchdown della squadra di Dalton che era alla sua prima apparizione in questa stagione. La partita si conclude con un field goal dei Cardinals e ferma il risultato a 38 a 10.

Per Andy Dalton era la sua prima partita da professionista e non ha sfigurato anche se ha lanciato 2 intercetti e 3 sack subiti, lanciando 247 yard. Il pacchetto delusole aspettative e non sono arrivati neanche a 100 yard. Il contrario di Arizona che con la corsa vince la partita (261 yard) ma vince grazie alla buona difesa della linea secondaria. Murray lancia per un totale di 177 yard.