NFL: settima giornata, Eagles vs Giants

Philadelphia Eagles 22 – New York Giants 21

La settimana di Football è iniziata subito con una partita spettacolare che ha visto sfidarsi i Philadelphia Eagles contro i New York Giants. Al Lincoln Financial Park di Philadelphia si è vista una rimonta bellissima ai danni dei Giants che per lunghi tratti della partita sono stati avanti e che speravano ddi portare a casa la seconda vittoria stagionale.

La partita inizia bene per gli Eagles che con un buon drive arrivano fino al touchdown siglato da una corsa di Wentz, ma i Giants non rimangono a guardare infatti Jones lancia per Tate così da ristabilire il pareggio. Il secondo quarto inizia con un calcio piazzato sbagliato da parte di J.Elliott, kiker degli Eagles, ma poi alla scadere si rifà e riporta in vantaggo gli Eagles.

Nel terzo periodo la partita si accende infatti i Giants riescono a superare la difesa andando in td con la corsa di Gallman e poi i due quarterback si scambiano la palla, prima Jones lancia un intercetto e nel drive successivo lo lancia anche Wentz. Per Wentz é il 10 intercetto in questa stagione, è il qb con più intercetti nella lega. Con l’inizio dell’ultimo quarto i Giants mettono a segno un altro touchdown che li porta in vattaggio 21 a 10, però la partita per Wentz e l’attacco inizia adesso. A 5 minuti dalla fine Wentz fa una splendida giocata per Ward e lo manda in touchdown (trasformazione da 2 punti sbagliata) ma gli Eagles sono ancora sotto e fino a 50 secondi dalla fine. Infatti un’altra super giocata di Wentz procura un altro touchdown che fissa il punteggio 22 a 21. Nell’ultima giocata possibile Jones si fa placcare e procura un fumble.

Wentz gioca i primi tre quarti da cani ma nell’ultimo si scatena e trova insperata vittoria vista le tante assenze in attacco, infatti da inizio stagione Philly ha ingaggiato 40 giocatori per sostituire gli infortunati. Una menzione va fatta anche a Jones che corre più di 90 yard (in un drive si fa quasi tutto il campo di corsa fino a cadere da solo nella red zone)