Overtime Festival 2020 parte domani con ‘Aristoteles’ e Filippo Roma

Il decennale di Overtime sarà una vera e propria festa. Scatta domani il Festival Nazionale del Racconto, Etica e Giornalismo sportivo, in programma nel centro storico di Macerata fino a domenica. Tanti gli ospiti illustri presenti alla manifestazione sportiva: da Pierluigi Pardo a Filippo Roma, da Antonio Cabrini a Cristiano Militello, passando per Riccardo Zampagna, Aristoteles de L’allenatore nel pallone, Pierluigi Pardo, Federico Buffa e Omar Pedrini.

Ecco il programma degli appuntamenti serali, previsti per le ore 21 in Piazza della Libertà, nel cuore di Macerata. Si parte domani sera, mercoledì 7 ottobre, con Althaus “Aristoteles” (film L’allenatore nel pallone) intervistato da Filippo Roma de Le Iene. Presentazione in anteprima nazionale del libro “Io, Aristoteles, il Negro Svizzero”. Giovedì 8 ottobre “Omar Pedrini si racconta: il Brescia, Sivori, la boxe e il ciclismo”. Ospite dell’incontro Omar Pedrini. Intervista Pierluigi Pardo. Venerdì 9 ottobre “Perché mi avete invitato?”. Ospite dell’incontro Pif. Intervistano Marco Ardemagni e Filippo Solibello (Caterpillar AM Radio2). Alle ore 19, invece, spazio per “I 100 anni dello scudetto tricolore della Nazionale di calcio. Ospite dell’incontro Antonio Cabrini, modera Marco Ardemagni (Caterpillar Am). Sabato 10 ottobre sarà la volta di Federico Buffa, campione dello storytelling, intervistato da Dario Ronzulli. Alle 19 ci sarà invece Cristiano Militello di Striscia la Notizia. L’evento Overtime Festival 2020 terminerà domenica con altri ospiti e la presentazione dell’edizione 2021.