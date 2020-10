È arrivata la tanto attesa ufficialità sulle date della Ryder Cup a Roma. Il prestigioso e storico (la prima edizioni infatti risale al 1927 – ndr) torneo di golf che si svolge ogni due anni, vede di fronte la selezione dei migliori giocatori statunitensi sfidare la compagine europea.

L’atteso evento nel 2023 si svolgerà a Roma da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre. La capitale ospiterà per la prima volta la Ryder Cup. Il percorso scelto per la competizione è il Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio.

Gli appassionati di golf dovranno attendere la fine del mese di febbraio 2021, quando saranno ultimate e aperte al pubblico le 18 buche del campo.

Ryder Cup e Solheim Cup in meno di 10 giorni

Nel 2023 la Ryder Cup sarà anticipata dalla Solheim Cup, versione femminile della competizione che si terrà dal 18 al 24 settembre in Spagna, a Finca Cortesin, Malaga. Dopo un periodo difficile a causa della pandemia mondiale di Coronavirus, c’è grande entusiasmo per l’ufficialità di questo doppio appuntamento, Keith Pelley, Ceo dello European Tour, ha dichiarato come riportato da SkySport: “La sfida porta una prospettiva ed un’atmosfera totalmente unica al nostro sport ed è straordinario per i tifosi europei che il nostro continente possa ospitare Solheim Cup e Ryder Cup in due settimane consecutive nel 2023”.