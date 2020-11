EHF European Cup – La Raimond Handball Sassari vince ma non basta: al terzo turno va il Parnassos Strovolou

Amara prima partecipazione a livello continentale per la Raimond Handball Sassari: la compagine turritana esce di scena al secondo turno della EHF European Cup per mano dei ciprioti del Parnassos Strovolou. Il complesso di Luigi Passino, trascinato da un incontenibile Allan Pereira (13 reti con un clamoroso 93% di realizzazione), s’impone in gara-2 del secondo turno per 28-27 ma il successo di misura non si rivela sufficiente ai rossoblu per centrare la qualificazione ai sedicesimi di finale della terza competizione europea per importanza avendo perso ieri il primo incontro per 29-25.

I rimpianti per la Raimond Handball Sassari che ha affrontato entrambi i confronti in trasferta all’Eleftheria Stadium di Nicosia si concentrano in questa seconda sfida soprattutto nell’avvio di gara particolarmente contratto in attacco (seconda rete realizzata soltanto nel corso dell’undicesimo minuto) e nella mancanza di killer instinct evidenziatasi in apertura di ripresa nei 7 metri falliti da Brzic (sul 17-14 al 37’) e Stabellini (sul 17-15 al 38’) e verso metà tempo in occasione dei due +4 conseguiti (20-16 al 43’ e 21-17 al 44’). Sassari, terminata al pari dell’Ego Handball Siena (superata anche nel match di ritorno in casa dagli sloveni del Gorenje Velenje) l’avventura nella EHF European Cup, si ritufferà nel campionato che sabato prossimo la vedrà nel big match del tredicesimo turno ospite della capolista Conversano.

Gara 1: Parnassos Strovolou-Raimond Handball Sassari 29-25 (12-11)

Parnassos Strovolou: Constantinou, Michaelides 6, Chadjisoteriou, Evdokimov, Demosthenous 4, Keramidas, Stoumpis 2, Tartios, Christodoulou 3, Stylianou 2, Nikiforou 4, Papakyprianou 7, Roussos, Lazzarin, Giannopoulos 1, Makris. All.: Petrou

Raimond Handball Sassari: Spanu, Pereira 4, Nardin, Del Prete 1, Vieyra 5, Delogu 1, Kiepulski, Bomboi 1, Giordo, Stabellini 5, Braz 3, Mbaye, Brzic 3, Campestrini 1, Marzocchini 1. All.: Passino.

Arbitri: Barysas e Petrusis.

Tiri dai 7 metri: Parnassos Strovolou 5/5, Raimond Sassari 3/3.

Gara 2: Raimond Handball Sassari-Parnassos Strovolou 28-27 (15-12)

Raimond Handball Sassari: Spanu, Pereira 13, Nardin, Del Prete, Vieyra 3, Delogu 1, Kiepulski 1, Bomboi, Giordo, Stabellini 4, Braz 1, Mbaye, Brzic 3, Campestrini, Marzocchini 2. All.: Passino.

Parnassos Strovolou: Kaili, Constantinou, Michaelides 6, Chadjisoteriou, Evdokimov 2, Demosthenous 2, Hadjidaki, Stoumpis 6, Tartios, Christodoulou 2, Stylianou, Nikiforou 5, Papakyprianou 3, Roussos, Lazzarin 1, Giannopoulos. All.: Petrou.

Arbitri: Barysas e Petrusis.

Tiri dai 7 metri: Raimond Sassari 3/5, Parnassos Strovolou 4/4.