Mercato NBA Harrell: “Lakers mi hanno voluto, Clippers no”

Mercato NBA, Harrell è deluso: “I Lakers mi hanno voluto, i Clippers no”. Il passaggio di Montrezl Harrell dai Clippers ai Lakers ha sorpreso tutti gli appassionati, ma è stato il diretto interessato a fare chiarezza sulla sua situazione nel mercato NBA.

Mercato NBA, parla Harrel: “Deluso dalle scelte di Lakers e Clippers”

La clamorosa rimonta subita dagli L.A. Clippers negli ultimi playoff per mano dei Denver Nuggets, ha privato gli appassionati NBA di un derby con i Los Angeles Lakers atteso da tutta la stagione. Ma ci ha pensato il mercato NBA a riaccendere subito la rivalità tra le due squadre di Los Angeles, a partire dal clamoroso passaggio di Montrezl Harrell ai gialloviola nel primo giorno di mercato.

Ora Harrell può giocarsi le sue chance in una contender per il titolo, con la possibilità di ripresentarsi sul mercato dei free agent — con molto più spazio salariale in giro per la lega — nell’estate del 2021. Lo stesso Harrell, al centro del mercato NBA, però non si aspetta che i suoi ex compagni, a partire da Lou Williams e Patrick Beverley con cui ha costruito un rapporto fortissimo negli ultimi anni, abbiano qualcosa da dirgli: “Capiscono che questo è un business, anzi io ho imparato da loro che è un business. Sono stato scambiato insieme a loro, ho giocato con loro per la maggior parte della mia carriera. Se non sei uno dei giocatori top di questa lega, e tutti sappiamo chi sono, allora sei spendibile”.

Una situazione che il Sesto Uomo dell’Anno in carica ha spiegato in termini molto semplici: “I Clippers mi hanno aiutato prendendo la decisione per me. Non c’è neanche bisogno di specificare chi mi ha voluto di più, visto che sono passato dall’altra parte. Quando passi così tanto tempo in un posto solo, ovviamente ti piacerebbe continuare a giocare e a crescere lì. Ho ancora grande rispetto per quei ragazzi e quella organizzazione“.