Pallamano Serie A: Conversano-Sparer Eppan 28-25, pugliesi in vetta al torneo

Primato solitario in classifica per il Conversano che al Pala San Giacomo s’impone per 28-25 sullo Sparer Eppan al termine di un combattuto confronto valido per il dodicesimo turno del massimo campionato di pallamano. La sesta vittoria di fila consente, infatti, alla compagine di Alessandro Tarafino di salire a 18 punti e scavalcare conseguentemente in vetta di una lunghezza la Raimond Sassari impegnata nel weekend a livello continentale. Per il battagliero Sparer Eppan, sesto in compagnia di Trieste a quota 10, si tratta del terzo ko nelle ultime quattro gare.

Le due squadre si presentano incomplete all’appuntamento. Il confronto, dopo un avvio equilibrato (4-4 all’8′), vede i padroni di casa fuggire sul 7-4 (12’). Lo Sparer Eppan si riporta al 15’ a ridosso degli avversari (6-7) ma perde Santinelli per un problema ad una caviglia. Il Conversano, trascinato dalle reti di Jacob Nelson (sei nel solo primo tempo), riesce al 20’ a salire sul 10-6. Jan-Niklas Oberrauch (miglior marcatore dell’incontro con otto segnature) e Moritz Pircher riavvicinano al 23′ il complesso altoatesino (8-10). I biancoverdi, con un nuovo parziale favorevole, arrivano al 27’ a toccare il +5 (14-9). Un divario che si mantiene pressoché inalterato sino al 42’ (15-20) quando l’Eppan, avviando un break di 4-1, riesce al 47’ a tornare quasi a contatto (19-21) con un 7 metri di Semikov. E’ il momento chiave dell’incontro. Gli ospiti si ritrovano a giostrare in attacco in doppia superiorità numerica. A quel punto Demis Radovcic (autore di sette reti) fa quella che si potrebbe considerare la giocata della partita andando a segno per il Conversano in contropiede dopo aver effettuato un recupero. Prima del termine l’Eppan, trova, sospinta soprattutto da Brantsch, la forza per riportarsi in altre tre circostanze a meno due ma ogni volta i suoi tentativi vengono puntualmente respinti dai padroni di casa che trovano reti importanti da Degiorgio.

Conversano – Sparer Eppan 28-25 (15-11)

Conversano: Bombara, Carone, Carso, Degiorgio 5, Di Caro, Di Giandomenico, Faty, Giannoccaro, Hamzic 3, Lupo 1, Nelson 7, Radovcic 7, Rossetto 3, Rosso 2, Sciorsci. All.: Tarafino.

Sparer Eppan: Bortolot, Brantsch 7, Lang 1, Starolis, Oberrauch 8, Pircher 2, Raffl, Santinelli, Semikov 6, Singer 1, Slijepcevic, Trojer Hofer. All.: Gagovic.

Arbitri: Cardone e Cardone.

Tiri dai 7 metri: Conversano 4/6; Sparer Eppan 1/1.