Pallamano, Serie A femminile: Brixen Südtirol-Handball Erice 34-27, vittoria in rimonta per la capolista

Il Brixen Südtirol, capolista del massimo campionato femminile di pallamano, allunga a cinque la striscia di successi consecutivi ma deve sudare non poco per avere la meglio in casa su una tutt’altro che remissiva AC Life Style Handball Erice: la compagine di Hubert Nössing s’impone in rimonta per 34-27 in un match valido per la nona giornata. L’ottava vittoria stagionale consente alle biancoverdi di salire in classifica a 17 punti e mantenere inalterato il divario sulle inseguitrici. Si chiude a tre la serie di risultati utili delle “Arpie” seste in compagnia del Cassano Magnago a quota 8. Nel prossimo turno il Brixen Südtirol farà visita alle Guerriere Malo mentre l’AC Life Style Handball Erice ospiterà la Pallamano Cellini Padova.

L’avvio di gara è tutto di marca ospite: le neroverdi volano all’8’ sul 6-1 costringendo Brixen al time-out. La sospensione sembra, inizialmente, dare i suoi frutti: le padrone di casa, con Giada Babbo in bella evidenza, si riportano, infatti, al 12’ a meno due (5-7). L’Handball Erice, guidata in panchina da Marina Pellegatta, respinge il tentativo di rimonta del complesso altoatesino. Un mini-break di 3-0 firmato da Martina Barreiro Guerra e Florencia Ponce De Leon riporta avanti le “Arpie” di cinque lunghezze (10-5 al 16’). Un vantaggio che la squadra siciliana conserva intatto sino al 24’ (14-9). Un parziale favorevole di 8-2 a cavallo dell’intervallo permette al Brixen di passare al 36’ a condurre per 17-16. I sette minuti successivi regalano un botta e risposta avvincente tra le due compagini. Al 43’ il punteggio è ancora pressoché in equilibrio (22-21). La difesa del Brixen sale d’intensità e in attacco la capitana Sarah Hilber e Sofia Ghilardi (protagonista già nella rimonta e top scorer con dieci realizzazioni) trascinano i loro colori ad un parziale di 7-0 che si rivelerà essere decisivo per le sorti del match.

Brixen Südtirol- AC Life Style Handball Erice 34-27 (12-15)

Brixen Südtirol: Abfalterer 4, Babbo 6, Di Carlantonio, Caroline Durnwalder 4, Stefanie Durnwalder 3, Ghilardi 10, Hilber 6, Maurberger 1, Nothdurfter, Pernthaler, Poce, Pruenster, Vikoler. All.: Nössing.

AC Life Syle Handball Erice: Barreiro 7, Benincasa, Burgio, Coppola 1, Iacovello, Losio 1, Marino 1, Martinez Bazzotto, Nangano, Natale 2, Ponce de Leon 7, Priolo 1, Rajic 3, Terenziani 4. All.: Pellegatta.