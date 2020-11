Pallamano Serie A: Molteno-Fasano 20-26, i biancazzurri concedono il bis in trasferta

L’Acqua & Sapone Junior Fasano dà seguito all’affermazione ottenuta a Bressanone andando a cogliere al Pala San Giorgio un prezioso e convincente successo esterno per 26-20 sul Salumificio Riva Molteno nel delicato recupero della nona giornata del campionato di Serie A di pallamano. La terza vittoria stagionale consente alla compagine di Francesco Ancona d’insediarsi solitaria al decimo posto con 6 punti all’attivo. Amaro esordio in panchina per Salvatore Onelli subentrato soltanto lunedì alla guida dell’Handball Club San Giorgio Molteno dopo l’esonero del tecnico spagnolo Alfredo Rodriguez. Per il complesso lombardo, ultimo a quota 2, si tratta del quarto ko consecutivo.

L’avvio di gara vede gli ospiti colpire con grande regolarità. Molteno, in svantaggio 6-2 dopo 7:41, sembra scuotersi: le realizzazioni in rapida successione di Esteban Alonso, Carlo Sperti e Daniele Soldi permettono agli oro-nero di portarsi a ridosso degli avversari (5-6 al 10:22). Fasano non si scompone. Nei successivi 25 minuti attaccare la profonda e compatta difesa 6-0 dei biancazzurri si rivela un vero e proprio incubo per il Salumificio Riva Molteno. La compagine pugliese, con Albin Jarlstam in evidenza, si ritrova al 35’ avanti 15-8. I padroni di casa hanno un sussulto tornando al 41’ a meno quattro sul 13-17. Una girella di Marco Pignatelli e un sottomano di Filippo Angiolini riportano al 35′ l’Acqua & Sapone Junior Fasano avanti di sei lunghezze (19-13). Molteno resta quantomeno in partita sino al 39’ quando Sperti sigla il 15-20. Un break di 5-1 favorevole agli ospiti chiude definitivamente il confronto.

Classifica Serie A

Raimond Sassari* 17; Conversano* 16; Bolzano*** 15; Cassano Magnago** 12; Ego Siena*** 11; Trieste* 10 e Sparer Eppan 10; Pressano**** 8; Alperia Merano*** 7; Acqua & Sapone Junior Fasano* 6; Brixen*** e Banca Popolare Fondi* 4; Santarelli Cingoli** e Teamnetwork Albatro 3; Salumificio Riva Molteno* 2.

* Una partita in meno.

** Due partite in meno.

*** Tre partite in meno.

**** Quattro partite in meno.