Pallanuoto, Serie A1: debutto agevole per il Posillipo

Esordio senza problemi nella Serie A1 di pallanuoto per il Circolo Nautico Posillipo che alla piscina “Felice Scandone” di Napoli s’impone sulla Rari Nantes Florentia per 16-7. L’agevole vittoria interna permette alla compagine partenopea di portarsi al comando del girone D che comprende anche la Rari Nantes Savona e il San Donato Metanopoli. Partenza bruciante dei padroni di casa che prendono il largo già nel primo periodo volando dopo 6:10 sul 5-0 in virtù delle realizzazioni di capitan Saccoia, Gianpiero Di Martire, Bertoli, Lanfranco e Iodice. La giovane Florentia si sblocca al 7:18 con una conclusione dalla distanza dell’esperto attaccante Astarita ma prima del mini riposo incassa ancora una pregevole rete di Baraldi. Nel secondo quarto il Posillipo, continuando a giocare con grande determinazione, ipoteca con largo anticipo i tre punti: i rossoverdi salgono sul 12-1 con una tripletta di Massimo Di Martire (due su rigore) e con i centri di Bertoli e Jacopo Parella.

Dopo metà gara la furia della compagine di Roberto Brancaccio dove trovano spazio anche diversi giovani si placa e la Florentia ne approfitta per chiudere in parità il terzo periodo rispondendo con due segnature di Astarita alle realizzazioni di Baraldi e Gianpiero Di Martire. Nell’ultima frazione il complesso toscano di Luca Minetti riesce a rendere meno pesante il passivo andando a segno quattro volte (doppietta di Di Fulvio e reti di Taverna e del top-scorer Astarita) a fronte delle due degli avversari (Jacopo Parrella e Baraldi). Nel prossimo turno, in programma il 21 novembre, il Circolo Nautico Posillipo farà visita al San Donato Metanopoli mentre la Rari Nantes Florentia ospiterà la Rari Nantes Savona.

C.N. Posillipo-R.N. Florentia 16-7 (6-1, 6-0, 2-2, 2-4)

C.N. Posillipo: La Moglia, Iodice 1, Di Martire M. 3, Picca, Napolitano, Telese, Parrella 2, Lanfranco 1, Di Martire G. 3, Bertoli 2, Baraldi 3, Saccoia 1, Spinelli. Allenatore: Brancaccio.

R.N. Florentia: Cicali, Chemeri, Carnesecchi, Benvenuti, Sordini, Paggini, Turchini, Dani, Taverna 1, Partescano, Astarita 4. Di Fulvio 2, Sammarco. Allenatore: Minetti.

Arbitri: Calabrò e Pascucci.

Superiorità numeriche: Posillipo 6/12 + 2 rigori realizzati e Florentia 3/7.

Note: usciti per limiti di falli Picca (P) nel terzo e Chemeri (F) nel quarto tempo.