Hockey su pista Serie A1, risultati 10a giornata – Cade Valdagno: Sarzana allunga in vetta e Lodi sale al secondo posto

Il campionato di Serie A1 di hockey su pista registra anche nella decima giornata importanti variazioni sul podio: il primo ko del Why Sport Valdagno consente al Credit Agricole Sarzana di allungare in vetta e all’Amatori Wasken Lodi di salire al secondo posto. La compagine vicentina, battuta in casa per 5-2 da un redivivo GSH Trissino nel derby andato in scena al PalaLido nel posticipo, scivola con i suoi 13 punti in terza posizione a cinque lunghezze dalla quella sarzanese, vittoriosa al “Vecchio mercato” sull’Edilfox Grosseto per 4-1, ed a due da quella lodigiana tornata, dopo la sconfitta a Forte dei Marmi, al successo a spese del Roller Hockey Scandiano superato al PalaCastellotti per 8-1.

In compagnia del Why Sport Valdagno c’è l’Ubroker Bassano: i giallorossi, dopo due battute d’arresto di fila, sono riusciti a conseguire un sofferto successo interno per 3-2 contro il TeamServiceCar Monza. La GDS Impianti Forte dei Marmi allunga a quattro la striscia di vittorie consecutive andando a maramaldeggiare sulla pista del fanalino di coda Lanaro Breganze per 13-1. La formazione di Alberto Orlandi, salita a 12 punti, scavalca al quinto posto la Bidielle Correggio. La compagine emiliana, battuta al PalaPietri per 4-3 dalla Tierre Chimica Montebello, si ritrova a condividere la sesta posizione a quota 10 proprio con quella vicentina giunta alla terza affermazione di fila. Il quadro dei risultati è completato dalla perentoria vittoria in trasferta per 7-1 ottenuta dalla Galileo Follonica sulla Telea Medical Sandrigo. Il secondo successo consecutivo consente ai biancazzurri d’insediarsi al nono posto sopravanzando di un punto l’Edilfox Grosseto rimasto fermo a quota 6.

I risultati della decima giornata

Amatori Wasken Lodi – Roller Hockey Scandiano 8-1

Ubroker Bassano – TeamServiceCar Monza 3-2

Lanaro Breganze – GDS Impianti Forte dei Marmi 1-13

Credit Agricole Sarzana – Edilfox Grosseto 4-1

Bidielle Correggio – Tierre Chimica Montebello 3-4

Telea Medical Sandrigo – Galileo Follonica 1-7

Why Sport Valdagno – GSH Trissino 2-5

Classifica

Credit Agricole Sarzana 18; Amatori Wasken Lodi* 15; Why Sport Valdagno* e Ubroker Bassano 1954 13; GDS Impianti Forte dei Marmi** 12; Tierre Chimica Montebello** e Bidielle Correggio 10; GSH Trissino* 9; Galileo Follonica** 7; Edilfox Grosseto** 6; TeamServiceCar Monza** e Telea Medical Sandrigo 3; Roller Hockey Scandiano** 1; Lanaro Breganze* 0.

* Una partita in meno.

** Due partite in meno.