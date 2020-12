Pallamano Serie A: Ego Siena-Conversano 22-22, i bianconeri frenano la capolista

Si ferma a sette la striscia di vittorie consecutive della capolista Conversano: i biancoverdi chiudono sul 22-22 l’intensa ed emozionante sfida del PalaEstra contro l’Ego Handball Siena valida per la quattordicesima giornata del massimo campionato di pallamano. Un risultato che premia la combattiva compagine toscana mai datasi per vinta a dispetto dell’assenza di Umberto Bronzo, del cartellino blu inflitto a Pablo Marrochi al 19’ e dell’infortunio occorso a nove minuti dal termine a Cristian Guggino in seguito ad un intervento falloso di Demis Radovcic punito con l’espulsione.

Nonostante il tiro della possibile vittoria sia stato scagliato dai padroni di casa con Bozidar Nikocevic, i rimpianti del Conversano per il mancato incameramento della posta piena sono comprensibili. Il complesso di Alessandro Tarafino può rimproverarsi di non essere riuscito ad approfittare pienamente della situazione in casa senese ed aver agevolato con qualche errore di troppo il parziale di 6-0 che ha consentito agli avversari di passare dal -4 al +2 a metà ripresa e dare il là ad una lunga volata senza veri padroni. Sul piano individuale non si può fare a meno di sottolineare le prestazioni tra i pali offerte da Alessandro Leban da una parte e da Pasqualino Di Giandomenico dall’altra. Il primo risultato di parità consente al Conversano di salire in classifica a 21 punti e portare a due le lunghezze di vantaggio sulla Raimond Sassari impegnata stasera in casa contro l’Alperia Merano. Secondo pari per l’Ego Handball Siena quarta a quota 14.

Ego Handball Siena-Conversano 22-22 (10-13)

Ego Handball Siena: Bargelli 5, Bufoli, Del Mastio, Gaeta 3, Galliano, Guggino 2, Kasa 6, Nikocevic 3, Pasini 3, Pavani, Senesi, Sulejmani. All.: Branko Dumnic.

Conversano: Bucco, Degiorgio 4, Di Caro, Di Giandomenico, Giannoccaro 2, Hamzic 5, Laviola, Lupo 1, Nelson 2, Radovcic 2, Rossetto 4, Rosso, Sciorsci 2. All.: Alessandro Tarafino.

Arbitri: Riello e Panetta.

Tiri dai 7 metri: Ego Handball Siena 0/2; Conversano 0/0.