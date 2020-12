UFC, dove vedere Hermansson-Vettori: diretta tv e streaming

Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 dicembre, alle ore 4:00 circa, andrà di scena dallo UFC Apex di Las Vegas un match storico: Hermansson-Vettori. Per noi italiani sarà un evento storico in quanto, per la prima volta nella storia della UFC, un lottatore italiano sarà impegnato nel match principale. “The Italian Dream” affronterà il numero 4 del ranking mondiale della categoria pesi medi MMA sostituendo Holland, costretto a dare il forfait per positività al covid-19. Ecco di seguito dove seguire l’evento in diretta tv e streaming.

Dove vedere Hermansson-Vettori

Il match tra “Joker” Hermansson e Marvin Vettori sarà un match molto equilibrato, visto le molte caratteristiche che li accomunano, e sarà un incontro in cui l’italiano potrà mettere in mostra la sua forza. Sarà possibile vedere il nostro lottatore italiano in diretta streaming su DAZN, pay-tv che detiene i diritti di questa importante sfida di MMA. DAZN offrirà la diretta della sola main card, ma con il commento in italiano, mentre lo UFC Fight Pass offrirà anche la visione della card preliminare. Per quanto riguarda la Preliminary Card inizierà alle ore 02:00 di domenica 6 dicembre, mentre la main card inizierà alle ore 04:00.

